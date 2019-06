Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e che riguarderanno ciò che accadrà su Canale 5 negli episodi in onda dal 1° al 5 luglio 2019.

Puente Viejo è messa in ginocchio dall’epidemia di varicella che ha colpito anche Marcela e la piccola Camelia. Elsa sta aiutando il dottor Zabaleta nella cura dei malati, aiutata anche dal giovane medico Alvaro, con cui però i rapporti saranno tesi.

Gonzalo nel frattempo, tornato in paese per sincerarsi delle condizioni di Esperanza e Beltran, prenderà una drastica decisione, mentre Saul riuscirà a scoprire dove Julieta viene tenuta prigioniera.

Pubblicità

Pubblicità

Il Segreto, spoiler 1-5 luglio: Isaac si concede ad Antolina, Prudencio ha rapito Julieta

I nuovi episodi de Il Segreto in onda dal 1° al 5 luglio prossimi, saranno in gran parte incentrati sull’epidemia di varicella che ha colpito molti abitanti di Puente Viejo. Elsa si prodigherà per aiutare ed assistere i malati e verrà aiutata anche dal giovane medico Alvaro, il quale inizialmente, non nutrirà molta simpatia per la Laguna, tanto da apostrofarla come ’assassina di bambini’, riferendosi a quanto successo in occasione dell’aborto di Antolina.

Pubblicità

Quest’ultima intanto, farà infuriare Matias, criticando l’operato di Elsa che nel frattempo, si sta prodigando per curare Marcela e Camelia. Con il passare dei giorni però, Alvaro sembrerà provare attrazione per la Laguna, mentre Isaac si concederà alla moglie Antolina dopo una cena romantica organizzata dall’ex ancella, salvo poi pentirsene il mattino dopo ripensando ad Elsa. Intanto Saul riuscirà a scoprire che dietro alla misteriosa scomparsa di Julieta c’è lo zampino di Prudencio, il quale ha rapito la Uriarte con la complicità di Mauricio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il Segreto, anticipazioni: Gonzalo dice addio a Maria, Saul ritrova Julieta

Con il passare dei giorni, le condizioni di Marcela intanto sembreranno migliorare, mentre quelle di Camelia desteranno ancora preoccupazione. Gonzalo tornerà temporaneamente a Puente Viejo per sincerarsi delle condizioni dei figli ed avrà un confronto sia con donna Francisca che con Fernando. Quest’ultimo avrà il timore che il suo 'rivale' possa svelare il loro accordo, ma Gonzalo lo rassicurerà, dicendogli che se ne andrà per sempre, come promesso, a condizione che il Mesia non faccia mai più del male a Maria ed ai bambini.

Vedremo dunque che Gonzalo si congederà da Maria e lascerà per sempre il paese.

Intanto Saul, si metterà sulle tracce del nascondiglio dove la sua ragazza è tenuta prigioniera e, come rivelano le anticipazioni sulle nuove puntate, riuscirà a trovarla e a liberarla. Proprio in questo frangente, però compariranno gli uomini di Eustaquio Molero che faranno fuoco sui promessi sposi. Cosa succederà a Julieta e Saul?

Per scoprire tutte le novità riguardanti gli abitanti di Puente Viejo, non resta che seguire i prossimi episodi della soap iberica, in onda su Canale 5 dal 1° al 5 luglio 2019 a partire dalle ore 15,40.