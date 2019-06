La prima puntata della sesta edizione di Temptation Island ha lasciato tutti con la curiosità di sapere cosa succederà alle sei coppie. La prima puntata ha avuto ascolti straordinari che hanno confermato la tendenza di questo programma a vedere crescere gli ascolti di anno in anno. Nel corso della prima puntata ognuna delle sei coppie, nonostante fossero passati pochi giorni, ha mostrato qualche debolezza, ma solo con il passare delle settimane e delle puntate potremo sapere se queste debolezze dipendono dalla mancanza di fiducia reciproca o dalla mancanza di un amore ormai terminato.

Non sono mancati neanche i colpi di scena: se infatti i telespettatori erano convinti che il primo falò di confronto che ci sarebbe stato nel corso della prima serata e che si sarebbe svolto tra Andrea e Jessica, perché quest’ultima sembra essersi presa una forte cotta per un tentatore, si è scoperto invece che il primo falò ci sarà solo nella seconda puntata e che molto probabilmente si svolgerà tra Nunzia e Arcangelo.

In queste ore, anche grazie alle anticipazioni della prossima puntata trasmesse dopo la messa in onda della prima, sembrerebbe che al contrario di Jessica, che ha rifiutato il primo falò di confronto con Andrea, Arcangelo deciderà di accettarlo nonostante sia convinto di non aver fatto niente di male con nessuna delle tentatrici.

La redazione del programma ha fatto sapere che la coppia che parteciperà al primo falò deciderà di uscire separatamente. Il web quindi si è ormai convinto che la coppia che si lascerà sarà quella formata da Arcangelo e Nunzia. I presupposti per una separazione li abbiamo già visti nel corso della prima serata: nonostante i tredici anni di vita che hanno condiviso insieme, Nunzia ha visto delle immagini del suo fidanzato che nessuno vorrebbe vedere.

Arcangelo infatti, si è avvicinato sempre di più alla corteggiatrice/tentatrice Sonia, fino al punto da baciarla, perché convinto di non essere ripreso dalle telecamere.

Chi sono Arcangelo e Nunzia

Arcangelo e Nunzia sono di Napoli, si sono conosciuti quando erano molto giovani e stanno insieme da tredici anni. Arcangelo ha 28 anni e studia all’università, mentre Nunzia ha 26 anni si sta laureando in giurisprudenza e lavora nell’attività della sua famiglia.

Nonostante i tanti anni di fidanzamento Arcangelo non sembra voler fare passi avanti, perché ritiene che finché una persona è giovane deve potersi godere la vita e poi una volta che diventerà marito e poi padre dovrà solo ed esclusivamente occuparsi della sua famiglia.

Nunzia invece inizia a sentire la necessità di fare qualche passo avanti, a partire dalla convivenza, per poi arrivare al matrimonio ed ai figli. È proprio la fidanzata a decidere di partecipare al programma, perché si sente cresciuta e vuole capire se accanto a lei Arcangelo potrà essere la persona giusta o se lui non è ancora maturo per avere una relazione sentimentale stabile che vada nella direzione di creare una famiglia.

Prima di partire è stata la stessa Nunzia a dichiarare di ritenere il suo fidanzato una persona immatura che "pensa solo alle serate e ai viaggi".