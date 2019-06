Nelle nuove puntate di ‘Una vita’ che andranno in onda su Canale 5 dal 24 al 28 giugno 2019, Blanca sentirà il richiamo degli Angeli di Moises. Ursula e Samuel continueranno il loro losco piano per far capitolare la giovane, manipolandola mentalmente. A complicare le cose ci penserà la new entry di Acacias, la devota Cristina Novoa, una mistica che affermerà di aver visto la Madonna. Blanca penderà completamente dalle sue labbra, trovando nell’ossessione religiosa una disperata speranza di accettare la morte di sua figlia.

Una Vita: Blanca perde la testa

Nelle puntate settimanali di Una Vita, Arturo Valverde comincerà a manifestare strani sintomi. Il colonnello infatti accuserà una strana stanchezza. Tuttavia, non darà troppo peso al tutto e continuerà con i lavori per l'apertura della sua associazione. Nel frattempo Blanca sarà decisa a scoprire la verità sul piccolo Moises, certa che dietro tutto ciò si nasconda la mano criminale di sua madre. La giovanetta si trasferirà nel grande appartamento di Ursula e Samuel, decisa a smascherare sua madre coinvolta e fargliela pagare a tutti i costi.

Nel frattempo, Flora salverà Pena, che avrà la malaugurata idea di compiere un furto al chiosco dei fiori di Fabiana. La cioccolatiera gli offrirà un lavoro alla Deliciosa, terrorizzata dal fatto che l'uomo possa recuperare la memoria e ricordarsi che il vero inigo.

Anticipazioni Una Vita: Blanca sente il richiamo degli Angeli

Le puntate di una Vita proseguono con un inquietante episodio. Durante una notte insonne, Blanca sentirà il rumore del richiamo degli Angeli di Moises.

Terrorizzata, chiederà spiegazioni a Samuel ed Ursula, ma entrambi le daranno della pazza. Blanca, sempre più nervosa farà preoccupare Diego che, malauguratamente, chiederà al fratello di tenere d'occhio la sua amata, senza sapere che proprio lui e Ursula sono coloro che hanno rapito il piccolo Moises.

Durante una passeggiata, Blanca noterà un bambino che porta gli stessi indumenti comprati per il suo piccolino. Certa che si tratti di lui, lo strapperà dalle braccia della vera madre, accorgendosi poi che è stato uno scherzo della sua mente.

Ursula ne approfitterà per continuare a manipolarla mentalmente. Blanca, disperata, non avrà altra soluzione che rifugiarsi nella religione, cominciando a convincersi che la figlioletta sia davvero morta. Diego allora le offrirà la possibilità di partire con lui per la Svizzera, sperando di lasciarsi alle spalle i loro problemi.

Cristina Novoa destabilizza Blanca

Samuel sarà molto preoccupato, in quanto teme che il fratello Diego scopra che è lui l'assassino del loro padre.

Ad Acacias sta per arrivare un nuovo personaggio femminile, che sarà destinato a creare molto caos soprattutto per quanto riguarda Blanca. Si tratta della devotissima Cristina Novoa, una donna misteriosa che affermerà di avere avuto visioni mistiche. Le anticipazioni di Una Vita dal 24 al 28 giugno 2019 si concludono con Blanca che, dopo aver ricevuto una immaginetta con il santo patrono dei neonati datole da Ursula, deciderà di raggiungere Diego per trasferirsi in Svizzera