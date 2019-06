Nuovi episodi di Una vita ricchi di colpi di scena attendono i fan della soap opera iberica lunedì 3 e martedì 4 giugno su Canale 5, a partire dalle 14:10. Ad Acacias, Samuel in un momento di follia arriverà ad uccidere il padre strangolandolo, esasperato dalla situazione e trainato dalle continue insinuazioni di Ursula. Nel quartiere intanto, è venuta allo scoperto la relazione tra Inigo e Leonor mentre Rosina è in carcere per il suo deprecabile comportamento dopo aver scoperto il tradimento di Liberto con Flora.

Una Vita, trama del 3 giugno: Samuel uccide Jamie

Le anticipazioni del nuovo episodio della soap iberica svelano che Samuel, dopo aver capito che il padre ha scoperto tutte le sue malefatte nei confronti di Diego e Blanca, tenterà di tutto per non essere pubblicamente smascherato. Jamie infatti, lo vuole denunciare alla polizia e il giovane Alday, in un momento di rabbia, arriverà a strangolare il padre, uccidendolo. Samuel subito dopo, resosi conto di ciò che ha fatto ed in preda ai sensi di colpa, vorrà andare a costituirsi ma Ursula lo impedirà.

Una Vita, puntate del 3 e 4 giugno: Samuel uccide il padre Jamie

Di fatto la perfida dark lady comprerà il silenzio del figliastro, mentre Samuel rivelerà al commissario Mendez il nascondiglio di Diego, con allo scopo di farlo arrestare. Intanto ad Acacias, donna Susana è in imbarazzo dopo aver saputo del bacio tra Liberto e Flora, mentre Rosina continuerà a restare in carcere.

Una Vita, anticipazioni 4 giugno: Diego in fuga, Rosina resta in carcere

Dopo che Samuel ha rivelato il nascondiglio del fratello, vedremo che Diego riuscirà ancora una volta a sottrarsi all'arresto e chiederà aiuto a Felipe.

L'avvocato dopo aver ascoltato le parole dell'Alday, si renderà conto che dovrà fare di tutto per aiutarlo. Nel quartiere intanto, si mormora dello scandalo di Liberto e Flora i quali, come ricordiamo, si sono baciati in occasione della rivolta degli operai. Nonostante Liberto continui a dichiarare che tra lui e la donna non vi sia nulla, Rosina non gli crederà e continuerà a restare in carcere, dopo aver aggredito la pasticcera. La madre di Leonor infatti, preferisce rimanere in cella piuttosto che affrontare il marito, mentre la Deliciosa subirà un danno di immagine a seguito dello scandalo.

Molte le novità e i colpi di scena che attendono i telespettatori di Una Vita nei prossimi episodi, in onda su Canale 5 a partire dalle 14:10. Ricordiamo che, a partire da questa settimana e sino alla messa in onda della nuova Serie TV 'Bitter Sweet', le puntate di Una Vita saranno più lunghe del consueto e terranno compagnia ai fan della soap sino alle 16:00. L'appuntamento serale su Rete 4 invece, si sposta al sabato sera a partire dalle 22:25, subito dopo la messa in onda della puntata de Il Segreto.