Nuovi colpi di scena terranno incollati sul piccolo schermo i fan dello sceneggiato “Una Vita” con le puntate della settimana prossima. Gli spoiler annunciano che Leonor Hildago farà un passo indietro con la sua nuova fiamma Inigo. In particolare la mente della figlia di Rosina Rubio tornerà ai momenti passati insieme al suo defunto marito Pablo Blasco.

Samuel Alday invece volterà le spalle alla matrigna Ursula Dicenta, facendola andare su tutte le furie, perché consentirà alla moglie Blanca di rifarsi una nuova vita al fianco di suo fratello Diego lontano da Acacias 38.

Liberto si sente in colpa, Leonor si allontana da Inigo

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia da lunedì 3 a sabato 8 giugno 2019, rivelano che Samuel dopo aver ucciso il padre Jaime per impedirgli di denunciarlo, deciderà di costituirsi in commissariato.

Una Vita, trame prossima settimana: Leonor ripensa a Pablo, la Dicenta furiosa con Samuel

Per fortuna il marito di Blanca non confesserà il suo delitto grazie ad Ursula. Intanto Diego dopo essere venuto a conoscenza che suo fratello ha violentato la moglie, rinuncerà a vendicare il decesso di Martin, ovvero a mettere fine all'esistenza del poliziotto corrotto Vinas. Rosina dopo essersi scagliata contro Flora a La Deliciosa per aver baciato suo marito, finirà dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aggressione. Liberto assalito dai sensi di colpa per aver ceduto al corteggiamento della pasticciera, non saprà come mettere fine ai pettegolezzi sul suo tradimento.

Samuel dopo aver fatto pedinare Felipe su consiglio della matrigna scoprirà che suo fratello si è rifugiato nella villa di famiglia. A quel punto il marito di Blanca rivelerà al commissario Mendez dove poter rintracciare Diego, per impedirgli di abbandonare Acacias 38 con sua moglie. Nel frattempo Leonor metterà un freno alla sua relazione con Inigo (pur avendo appreso che è il fratello di Fora), per aver avuto dei ricordi del suo defunto marito.

Casilda ribadirà di non essere stata sposata, invece Servante si scontrerà con Paquito per ottenere il posto di vigilante notturno. Successivamente Diego farà perdere le sue tracce senza di Blanca, perché Samuel la costringerà a ritornare nel paese iberico. Rosina troverà qualsiasi scusa per rimanere in prigione, per non ricevere la visita del marito. I coniugi Alvarez Hermoso progetteranno un piano per consentire a Diego di liberare Blanca da suo fratello.

Silvia si accorgerà che tutti gli abitanti la criticano per essersi trasferita a casa di Arturo, senza averlo sposato. Trini confiderà ad Inigo che Leonor ha preso le distanze da lui perché molto probabilmente ha ripensato a Pablo. Riera dichiarerà il suo amore a Carmen, invece Flora farà presente alla Rubio che se lei non verrà ancora scagionata farà delle nuove avance a Liberto.

Blanca e Diego aggrediti da dei banditi, Ursula perde le staffe

La madre di Leonor dopo aver ascoltato le parole della rivale in amore, inizierà ad assumere un atteggiamento migliore, per convincere le guardie a rilasciarla.

Purtroppo Samuel non appena suo fratello si introdurrà nella sua abitazione, chiamerà subito la polizia. Ancora una volta il primogenito degli Alday si darà alla fuga, ma si nasconderà a La Deliciosa grazie ad Inigo. Carvajal dirà alla Reyes che a causa del suo lavoro si dovrà allontanare dal colonnello Valverde. Nel contempo Felipe convincerà Mendez a non arrestare Diego, mentre grazie a Rosina tutti i signori del quartiere spagnolo frequenteranno la cioccolateria di Flora e Inigo. Arturo verrà a conoscenza che Silvia ha lasciato Acacias 38 senza avvisarlo. Servante comunicherà ai vicini di aver deciso di continuare a fare il portinaio pur avendo passato il test per diventare un vigilante notturno. La Dicenta somministrerà alla figlia un’erba per farla partorire in anticipo. In seguito Flora dopo essersi accorta che manca del denaro a La Deliciosa temerà che potrebbe essere stato un ladro ad appropriarsi dei guadagni. Ursula oltre a ricordarsi che le sue figlie in passato furono marchiate con il fuoco da suo padre, ripenserà a quando promise che si sarebbe vendicata. Samuel darà il consenso a Diego e Blanca per fuggire, invece Inigo proporrà a Leonor di abbandonare Acacias 38 con lui. L’alleanza di Silvia e Arturo per impedire al generale Zavala di attentare alla vita del futuro monarca verrà resa nota sui giornali. Tuttavia, nel bel mezzo dei festeggiamenti a La Deliciosa per l’imminente partenza di Leonor e Inigo, la pasticciera Flora avrà un mancamento dopo aver visto il vero Cervera. Casilda si lascerà andare ad un disperato pianto, dopo aver ricordato il momento in cui ha detto addio al marito. Blanca e Diego non riusciranno a scappare, perché durante il viaggio verranno aggrediti da un gruppo di malviventi. Il fratello di Samuel purtroppo cadrà in un dirupo, mentre la primogenita di Ursula dopo essersi nascosta in un luogo abbandonato darà alla luce un bambino. Silvia rivelerà ad Arturo che la notizia ai danni di Zavala è stata diffusa sui periodici grazie a lei, con l’obiettivo di non ricevere più altri incarichi da Carvajal. Infine Blanca perderà i sensi dopo essersi accertata di aver messo al mondo un maschietto, invece Ursula si arrabbierà quando scoprirà che Samuel ha lasciato via libera alla moglie e al fratello.