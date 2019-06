Per mesi le puntate italiane di Beautiful sono state ampiamente dedicate agli intrighi di Bill Spencer ai danni di Steffy e Liam. Il magnate ha tentato, con ogni mezzo, di dividere la coppia anche se alla fine la loro separazione definitiva non è stata da lui provocata. La figlia di Ridge ha deciso di concentrarsi solo su se stessa e sul suo ruolo di mamma e donna in carriera. Una scelta che, pur portandola a rifiutare il matrimonio con Bill, è stata apprezzata da quest'ultimo che le ha comunque trasferito le sue quote della Forrester Creations.

Con questo gesto si è conclusa la storyline riguardante Bill e Steffy, tanto che fra qualche settimana vedremo l'editore in una veste diversa: quella di padre che potrebbe perdere la custodia legale di Will e quella di uomo ancora innamorato di Brooke.

Beautiful anticipazioni: Brooke delusa da Ridge

Le anticipazioni italiane di Beautiful rivelano che RIdge e Brooke vivranno una fase di incomprensioni nel loro rapporto, sostenendo le rispettive figlie.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Bill e Brooke si baciano

L'oggetto di contesa non sarà il matrimonio di Hope e Liam, che avverrà già nelle puntate di inizio giugno, quanto piuttosto una presa di posizione alla Forrester Creations. Lo stilista, infatti, dovrà scegliere tra la linea "Hope For The Future" di Hope e la "Intimates" di Steffy. Dopo brevi riflessioni, deciderà di finanziare proprio il progetto della figlia, finendo per litigare pesantemente con la moglie. Le diverse vedute tra la coppia riguarderanno anche un'altra questione.

Katie, ormai prossima alle nozze con Thorne, deciderà di portare Bill in tribunale per togliergli la custodia legale di Will: pur non mettendo in discussione il tempo che padre e figlio potranno trascorrere insieme, la Logan penserà di dover mettere al sicuro Will, evitando che possa in qualche modo essere coinvolto negli intrighi del magnate. Ridge sosterrà il progetto di Katie, mentre Brooke penserà che la sorella stia commettendo un grave errore.

Trame italiane Beautiful: Bill bacia Brooke

Le diverse vedute di Ridge e Brooke riguardanti la battaglia legale finiranno per avere delle conseguenze inattese. Stando a quanto segnalano le anticipazioni italiane di Beautiful, la madre di Hope sosterrà l'ex marito in questo difficile momento della sua vita. Penserà, infatti, che lui sia un bravo padre e che non meriti un provvedimento tanto duro da parte di Katie. Per questo le due sorelle Logan si troveranno a discutere e Brooke tenterà di convincere (ma senza risultati degni di nota) la madre di Will a fare un passo indietro.

Sarà così che la signora Forrester e Bill si troveranno nuovamente molto vicini e in lui riaffioreranno dei sentimenti mai completamente dimenticati. Da qui al bacio il passo sarà breve. Lo Spencer bacerà l'ex moglie, rivelandole che è lei la donna che ha maggiormente amato nella sua vita. Ma Brooke cederà alle lusinghe? Segnaliamo fin d'ora che ciò non accadrà! Al contrario, la Logan metterà subito le cose in chiaro, confermando di voler essere fedele a Ridge.