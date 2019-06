Le nuove anticipazioni Una vita delle prossime puntate in onda su Canale 5, raccontano che Diego e Blanca decideranno di far capitolare Ursula. Tutto inizierà quando l’Alday inizierà a credere che la sua amata non sia pazza, dando credito ai dubbi in merito alla reale possibilità che Moises sia vivo e sia stato rapito dalla Dicenta. Decisi a scoprire la verità, i due innamorati penseranno bene di macchinare un piano volto a far perdere completamente la ragione alla dark lady di Acacias. Cosa avranno in mente?

Una Vita: il piano diabolico di Blanca e Diego

Nelle prossime puntate di Una Vita, Blanca e Diego metteranno in atto il loro progetto nel condurre Ursula verso la pazzia. I due vogliono far pagare alla Dicenta il crimine di aver nascosto loro la verità sul piccolo Moises. nel frattempo, Arturo sarà essere costretto a dire la verità a Silvia, dal momento che non riuscirà più a nascondere la sua cecità. Silvia offrirà il suo aiuto ad Arturo e la malattia, sebbene gravosa, non farà altro che rafforzare il loro amore.

Gli Alday penseranno di innervosire ancora di più la ex istitutrice facendo celebrare una messa per il piccolo Moises. In questo modo, le faranno capire di essere al corrente del fatto che il bambino esiste e che dunque non è affatto vero che Blanca ha dato alla luce una neonata poi è morta. A quel punto, Ursula sarà colta da un malore e comincerà a dare segni di cedimento nervoso. Per la megera, sarà l'inizio di un lungo percorso estremamente difficoltoso nel quale attraverserà il tunnel oscuro della follia.

Anticipazioni Una Vita: Blanca e i sensi di colpa

Ursula cadrà preda di un grave esaurimento. Blanca inizierà ad avere dei sensi di colpa vedendo sua madre conciata in quel modo e confiderà a Diego i suoi dubbi. L’Alday le ricorderà di quanto male sia stata capace di fare Ursula nei loro confronti. Poco dopo, la stessa Dicenta, debole nel corpo e nello spirito, sentirà l'esigenza di confidare a qualcuno i drammi del suo passato e sceglierà come sua interlocutrice proprio Blanca.

La giovinetta informerà poi sia Samuel che Diego di quanto successo. I fratelli pregheranno Blanca di non credere alle parole di Ursola, in quanto convinti che stia mentendo e stia semplicemente cercando di far leva sulla sua fragilità per manipolarla.

Arturo potrebbe recuperare la vista

Nonostante il colonnello stia diventando completamente cieco, avrà la possibilità di avere il sostegno di Silvia. Sarà proprio lei a mettersi in contatto con Felipe, che le darà una bella notizia: un chirurgo è in grado di poter operare Arturo e di ridargli la vista.

Il Valverde accetterà di sottoporsi al delicato intervento? Le risposte con le prossime anticipazioni Una Vita.