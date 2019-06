Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera partenopea che narra le vicende degli inquilini del palazzo Palladini. Nei nuovi episodi, trasmessi da lunedì 1 a venerdì 5 luglio su Rai Tre, Vittorio sarà diviso tra Alex e Anita mentre Michele deciderà di dare una mano a Mimmo, reo di aver rapinato il bar Vulcano. Infine ci sarà alta tensione tra Serena e Leonardo dopo una rivelazione di quest'ultimo.

Un posto al sole: Vittorio tra Alex e Anita

Le anticipazioni di Un posto al sole, tratte dagli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio, segnalano che Raffaele non riuscirà a capire l'identità dell'amante di Beatrice dopo aver parlato con Diego mentre Mia darà vita ad un triangolo amoroso tra Alex, Vittorio (Lorenzo Sarcinelli) e Anita.

Nel frattempo, Michele Saviani vorrà informazioni sullo stato processuale di Mimmo, mentre il Giordano sarà molto preoccupato per il figlio, tanto da consigliargli di lasciar perdere Beatrice.

Anticipazioni Un posto al sole: Michele aiuta Mimmo

Allo stesso tempo, Anita farà una confessione che potrebbe mandare in crisi il rapporto tra Alex e Vittorio. Nel frattempo, Michele (Alberto Rossi) incontrerà i famigliari di Mimmo, trovandoli molto ostili.

Saviani, a questo punto, deciderà di aiutare lui stesso il ragazzo, nonostante lo abbia tenuto sotto sequestro durante la rapina al Vulcano. Infine, Serena e Leonardo trascorreranno sempre più giorni insieme, sebbene la Cirillo faccia una scoperta che cambierà la sua opinione nei confronti del giovane.

Mariella e Guido in partenza

Stando alle nuove trame di Un posto al sole in programma nella prima settimana di luglio, Diego capirà di aver sbagliato, tanto da trascorrere molto tempo sul lavoro invece che dietro a Beatrice.

Nel frattempo quest'ultima non sarà contenta della propria situazione mentre Mariella e Guido (Germano Bellavia), organizzeranno un viaggio insieme a Lorenzo. Allo stesso tempo, Marina (Nina Soldano) crederà di aver riconosciuto il ladro che si era introdotto nella sua villa dopo aver fatto mettere alcune telecamere in seguito al furto di una cornice.

Leonardo si scusa con Serena

Leonardo, invece, chiederà perdono a Serena Cirillo dopo essere stato messo con le spalle al muro.

Allo stesso tempo, Cerruti sarà invitato a cena dopo la partenza di Mariella, mentre Leonardo riceverà un'allettante proposta da parte di Filippo che non sarà condivisa da Serena. Infine, Angela e la madre litigheranno furiosamente sul posto di lavoro. Quest'ultima, infatti, rivelerà di essere in crisi con il compagno. Come avanzerà? Le nuove anticipazioni sulle vicende ambientate al Palazzo Palladini lo sveleranno.