Sorprendenti novità arrivano dagli episodi spagnoli di Una vita, trasmesse dal 17 al 21 giugno in Spagna, Liberto verrà arrestato dopo essere stato accusato di adulterio. I vicini di Acacias 38, invece, cadranno in rovina a causa del piano diabolico di Genoveva e Alfredo.

Una Vita: i vicini di Acacia 38 in rovina

Le anticipazioni di Una Vita, relative agli episodi spagnoli trasmessi dal 17 al 21 in Spagna, raccontano che Emilio terrà un atteggiamento freddo nei confronti di Cinta.

Poco dopo quest'ultima apprenderà che c'è la probabilità di partecipare ad un tour in tutta la penisola iberica. Una notizia che riempirà di gioia la figlia di Bellita, tanto da far scattare un bacio con Rafael. Intanto Ramon organizzerà il fidanzamento ufficiale con la serva davanti a tutti i familiari. Un clima di festa che sarà guastato dalla notizia del fallimento dell'istituto bancario americano. Tutti i vicini di Acacias 38, a questo punto, apprenderanno di essere stati truffati.

Liberto tradisce Rosina

Liberto, invece, cadrà nella trappola organizzata da Genoveva e Ursula. Casilda (Marita Zafra), infatti, troverà il marito di Rosina (Sandra Marchena) a fare l'amore con la vedova di Samuel nel salotto di casa Hidalgo. Allo stesso tempo il Palacios cercherà di riportare la calma tra gli animi inferociti dei vicini. A casa Dominguez, Cinta si prenderà una pausa di riflessione dopo aver baciato Emilio e Rafael. A tal proposito il marito di Lolita dirà ad Emilio di aver visto la figlia di Jose in atteggiamenti intimi con Rafael.

Il Seler finisce in carcere

Le trame spagnole di Una Vita, annunciano che la figlia di Bellita non saprà se accettare la proposta di Rafael. Dall'altro canto, Liberto (Jorge Pobes) si pentirà di aver tradito la moglie. A tal proposito, sua zia gli suggerirà di provare a riconquistare la moglie. Intanto il Palacios si recherà con il suo avvocato agli uffici della questura per sporgere denuncia nei confronti di Alfredo, reo di aver truffato tutti i vicini di Acacias 38.

Casilda e Donna Susana, invece, tenteranno di far riappacificare i coniugi Seler ma il loro tentativo non sortirà gli effetti sperati. Poco dopo il Seler verrà denunciato di adulterio da Alfredo e sarà tradotto in carcere. Una volta uscito scoprirà che la sua consorte non vuole più sapere niente di lui. Allo stesso tempo, il vedovo di Celia comunicherà a Ramon che un incendio ha distrutto gli archivi dell'istituto bancario tanto da non poter denunciare Alfredo.

Infine il figlio di Felicia (Susana Soleto) scoprirà che l'amata ha deciso di lasciare Acacias 38 con Rafael. I coniugi Seler faranno pace? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.