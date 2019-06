Due storici personaggi dello sceneggiato iberico “Una Vita” nato dalla penna di Aurora Guerra, nei prossimi episodi spagnoli spiazzeranno di sicuro i telespettatori. Ramon Palacios dopo essere stato dimesso dall’ospedale, dimostrerà di aver dimenticato la defunta moglie Trini Crespo in modo definitivo, visto che farà una proposta di matrimonio alla sua domestica Carmen. Liberto Seler invece, dopo aver avuto parecchie discussioni con la moglie Rosina Rubio, si lascerà sedurre da Genoveva, fino a provare una forte attrazione per la diabolica donna.

Il padre di Antonito finisce in ospedale, Liberto cede alle avance di Genoveva

Le trame degli episodi che andranno in onda sull’emittente La 1 TVE dal 10 al 14 giugno 2019, rivelano che Emilio rimarrà sorpreso dopo aver assistito all’esibizione di Rafael e Cinta. Intanto Felipe assumerà Marcia, mentre Carmen saluterà Lolita per andare a cercare Ramon. Quest’ultimo verrà ritrovato dalla sua amata in ospedale per essere stato vittima di un incidente. Successivamente Antonito venderà il suo negozio ad Alfredo, per estinguere il debito contratto con lo stesso.

Una Vita, trame Spagna: Liberto tra le braccia di Genoveva, Ramon vuole sposare Carmen

Liberto e Rosina continueranno a litigare: Genoveva approfitterà della situazione per sedurre il Seler. Il Dominguez festeggerà il successo della performance di Cinta e Rafael. La Rubio sarà sempre più irascibile, al tal punto che suo marito troverà rifugio tra le braccia di Genoveva, venendo sorpreso casualmente dalla zia Susana. Mentre gli abitanti continueranno a protestare, Genoveva esulterà di gioia nel vedere il caos in tutto il quartiere. Quest’ultima proverà maggiore soddisfazione, quando Alfredo le dirà di essere diventato il proprietario del negozio dei Palacios. Carmen farà ritorno in paese con Ramon, invece Rosina dirà a Susana di avere il timore di essere lasciata dal marito e di rimanere in rovina.

Ramon chiede la mano di Carmen, la moglie di Alfredo vuole far separare i Seler

Nel contempo Servante, dopo essersi sbarazzato degli oggetti abbandonati nella sua pensione dai clienti, troverà un cappello magico. Emilio non riuscirà a parlare con Cinta, invece Bellita nel bel mezzo di una nuova protesta dei paesani, coglierà l’occasione per lanciare delle uova a Felicia. Ramon metterà a conoscenza la sua famiglia e Felipe delle indagini che ha fatto sulla banca americana.

L’Alvarez Hermoso raccomanderà ai Palacios di non prendere provvedimenti al momento. Genoveva scoprirà che il suo piano per liberarsi di Ramon non ha funzionato, quando apprenderà che è ancora vivo. Quest'ultimo dopo aver perdonato Antonito, metterà piede per strada da solo per la prima volta: durante la passeggiata il Palacios Senior incontrerà Alfredo. Genoveva continuerà a progettare il suo piano per uccidere Ramon, nonostante suo marito non sarà d’accordo.

In seguito Emilio sorprenderà Rafael dedicare una canzone d’amore alla figlia del Dominguez. Ramon non perderà le staffe quando si troverà faccia a faccia con Alfredo, grazie all’intervento di Carmen: in tale circostanza, il Palacios chiederà la mano della domestica. Lolita chiederà a Susana di realizzare l’abito da sposa di Carmen. Infine Genoveva rivelerà ad Alfredo di voler far separare Liberto e Rosina.