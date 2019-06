Nelle puntate spagnole della popolare e appassionante telenovela di origini spagnole Una Vita, che verranno trasmesse questa settimana, ci saranno numerosi colpi di scena. Dagli spoiler si evince che Genoveva sarà sempre più perfida visto che non demorderà affatto quando verrà a sapere che Ramon Palacios è ancora vivo. La moglie di Alfredo vorrà il vedovo di Trini morto a tutti i costi, per non consentirgli di far venire alla luce la verità sulla truffa della banca americana.

Non essendo riuscito ad investire del denaro come aveva promesso a Genoveva, Antonito si vedrà costretto a disfarsi della latteria “Sueño de Cabrahigo” che gestiva con la moglie Lolita.

La latteria di Antonito e Lolita finisce nelle mani di Alfredo, Genoveva vuole Ramon morto

Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo avrà la possibilità di guardare da lunedì 10 a venerdì 14 giugno segnalano che Rafael e Cinta con la loro prima esibizione stupiranno tutti i presenti, soprattutto Emilio che resterà senza parole.

Una Vita, spoiler spagnoli: Genoveva vuole uccidere Ramon, Antonito vende il suo negozio

Nel frattempo Carmen si allontanerà da Acacias 38 con l’intento di riuscire a rintracciare Ramon mentre Antonito non avrà altra scelta che cedere la sua attività commerciale ad Alfredo. Genoveva farà delle avance a Liberto dopo aver appreso che è in crisi con la moglie Rosina. Dopo essere finito in ospedale a causa di un incidente stradale, Ramon verrà dimesso e farà ritorno dai suoi cari in compagnia di Carmen. Dopo Antonito anche il Seler cadrà nelle grinfie di Genoveva mentre Ramon metterà in guardia i suoi familiari e l’Alvarez Hermoso dicendogli di non fare nessun passo contro Alfredo per adesso. Genoveva sarà sempre più decisa a mettere fine all’esistenza di Ramon quando verrà a sapere che è riuscito a sopravvivere.

Il timore di Rosina, Bellita viene arrestata

In seguito la Rubio si sfogherà con Susana, con la quale non ha mai avuto un buon rapporto, dicendole di avere paura di essere lasciata dal marito. Dopo essersi riconciliato con il testardo primogenito Antonito, Ramon scoprirà ciò che sta accadendo nel quartiere spagnolo a causa del fallimento della banca americana. Genoveva, pur sapendo che suo marito Alfredo è contrario, continuerà a portare avanti il suo piano per uccidere una volta per tutte il Palacios Senior.

Bellita finirà in prigione per aver lanciato delle uova contro Felicia e la sua famiglia e si vedrà costretta a pagare la cauzione per farla tornare in libertà. Dopo aver deciso di non affrontare Alfredo in pubblico, Ramon dimostrerà di avere le idee chiare dicendo a Carmen di volerla sposare. Intanto Liberto e Genoveva si sentiranno profondamente attratti l’uno dall’altra.