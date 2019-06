Finalmente l’attesa è finita, domenica 9 giugno 2019 i telespettatori italiani hanno avuto modo di rivedere su Canale 5 l’attrice che ha rivestito il ruolo di Pepa Balmes nella popolare soap spagnola “Il Segreto”. Si tratta di Megan Montaner, protagonista della nuova fiction “Lontano da te” diretta dal regista Ivan Silvestrini, e terrà compagnia al pubblico per quattro settimane con la contemporanea storia d’amore tra una ballerina di Siviglia e un imprenditore romano.

Le anticipazioni del secondo episodio, rivelano che Candela e Massimo faranno i conti con le loro rispettive madri. In particolare Bice farà ritorno nella capitale d’Italia in compagnia del giovane amante Enzo, che non verrà visto affatto di buon occhio da suo figlio. Rosario invece si innamorerà di Annibale, un uomo coinvolto in un brutto giro a sua insaputa: quest’ultimo infatti verrà smascherato da Candela.

Trama della prima puntata: il primo incontro tra Candela e Massimo

Nel corso della prima puntata, i telespettatori hanno conosciuto i protagonisti, una giovane ballerina di Siviglia chiamata Candela che vive in un piccolo appartamento con la madre Rosario e il figlio Pepe, e il ricco imprenditore romano Massimo alle prese con dei difficili problemi finanziari.

Lontano da Te, spoiler del 16 giugno: Candela smaschera il fidanzato della madre

Il primo incontro tra i due ha avuto luogo all’aeroporto di Praga, mentre attendevano con fretta la loro partenza. Candela e Massimo dopo aver fatto ritorno nei rispettivi paesi, hanno fatto fatica a non pensarsi, visto che si sono rivisti sotto forma di visioni. Sin dal primo momento, l’italiano e la spagnola hanno manifestato una certa insofferenza l’uno nei confronti dell’altra, a causa delle diverse personalità, e per il modo opposto di vivere la vita.

Nonostante l’insegnante di flamenco e il capo dell’agenzia “Salvatori Tour” abbiano avuto un rapporto di odio e amore a prima vista, non sono riusciti più a separarsi alimentando un forte interesse reciproco. Mentre il compagno di Candela, ovvero Chino, si è trovato in prigione con l’accusa di truffa, la fidanzata di Massimo (Francesca) ha fatto di tutto per sbloccare la routine della sua relazione sentimentale che dura da dieci anni.

Spoiler del secondo appuntamento: la scoperta di Candela

Ebbene sì, la nuova commedia romantica di casa Mediaset che vede protagonisti Megan Montaner e Alessandro Tiberi, ha debuttato da ieri sera al posto della serie televisiva “New Amsterdam”.

La trama del secondo appuntamento in onda domenica 16 giugno 2019 sempre a partire dalle 21:25 annuncia che Bice la mamma di Massimo ritornerà a Roma insieme al giovane fidanzato Enzo. Nel frattempo anche Rosario, la madre di Candela si prenderà una cotta per Annibale, un uomo molto intrigante. Successivamente Massimo sarà sempre più infastidito dai continui battibecchi tra la sua fidanzata Francesca e sua madre. La ballerina di flamenco scoprirà che la nuova fiamma della madre è un truffatore come il padre di suo figlio.

Infine Massimo farà di tutto per ostacolare la nuova storia d'amore della madre.