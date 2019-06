Presto uno dei personaggi della famosa soap opera spagnola “Una vita” apprenderà un’amara verità sulla sua salute. Si tratta di Arturo Valverde, che si troverà in una situazione abbastanza difficile, ma questa volta la causa non sarà la sua ribelle figlia Elvira, ormai lontana dalla sua vita. Il colonnello dopo aver avuto dei capogiri dovuti ad un problema alla vista riceverà una terribile notizia dall’oculista, all’insaputa della compagna Silvia Reyes. L’ex datore di lavoro di Simon verrà a conoscenza di soffrire di un disturbo degenerativo che lo condurrà alla cecità.

L’arresto di Zavala, Arturo chiede in sposa Silvia

Negli articoli precedenti, è stato già anticipato che nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Arturo dopo aver fatto arrestare il generale Zavala con l’accusa di voler attentare alla vita del futuro monarca, farà un grande passo con Silvia. Il colonnello chiederà la mano della sua amata, davanti alla presenza di tutti i paesani. Successivamente il padre di Elvira per fondare una società per aiutare i soldati non ancora rimpatriati per via della guerra persa dalla Spagna contro le Filippine, stringerà un accordo con Esteban Marquez, un giovane che si prenderà una cotta per la Reyes.

Una Vita, spoiler: il colonnello Arturo apprende che rimarrà cieco

Nel bel mezzo dell'ennesima riunione lavorativa, Arturo avrà un mancamento dopo aver avvertito dei strani disturbi alla vista. Nonostante ciò, il colonnello si rifiuterà di farsi visitare da un medico su richiesta della sua dolce metà, facendole presente di essersi sentito male a causa dell’influenza.

Il padre di Elvira riceve una terribile notizia sulla sua salute, Esteban deciso a conquistare la Reyes

Con il passare delle giornate, il Valverde Senior si accorgerà di avere dei seri problemi agli occhi al tal punto da arrivare ad acquistare una lente di ingrandimento.

Intanto il pessimo stato di salute dell'ex militare non passerà inosservato nemmeno alla domestica Agustina, ma su ordine del suo padrone sarà costretta a tacere. La situazione si complicherà ulteriormente, fino a quando Arturo fisserà un appuntamento con un specialista senza avvisare la moglie, e durante la visita apprenderà che ci sono parecchie possibilità di poter rimanere cieco a causa della cataratta. Il Valverde resterà ancora più sconvolto, perché il medico gli farà presente di potersi sottoporre ad una cura soltanto quando perderà del tutto la vista.

Pur avendo ricevuto la terribile diagnosi, il padre di Elvira preferirà mantenere riservatezza sulla questione, finendo per scontrarsi con Silvia quando le chiederà continue spiegazioni sulla sua salute. Esteban non appena verrà a conoscenza della crisi tra la Reyes e Arturo, approfitterà della situazione per farsi avanti.