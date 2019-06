In queste ore, si sta facendo un gran parlare dell'intervista che un'amica di Giulia Salemi ha rilasciato a Nuovo a poco tempo dalla fine della storia d'amore con Francesco Monte: secondo la ragazza, il tarantino non sarebbe la brava persona che tutti credono. Chi ha vissuto la sofferenza dell'influencer dopo che è stata lasciata, ha raccontato che il tronista era un prepotente che la faceva sentire in colpa per tutto: pare che lui le abbia provate tutte pur di farsi lasciare ma, non essendo riuscito nel suo intento, avrebbe chiuso la relazione senza una reale spiegazione.

Pubblicità

Pubblicità

Monte messo all'angolo da un'amica di Giulia

Sono parole al vetriolo quelle che ha usato un'amica di Giulia Salemi per descrivere Francesco Monte: interpellata dalla rivista Nuovo sui motivi che hanno portato alla rottura di cui tutti i siti di Gossip hanno parlato, la ragazza non si è tirata indietro dal criticare pesantemente il pugliese.

"Da questa storia, lei ne è uscita cornuta a mazziata. A lui non è mai interessato niente, era un amore calcolato.

Pubblicità

Voleva ripulirsi l'immagine da cattivo ragazzo che si era creato all'Isola con il canna-gate", ha tuonato la giovane pochi giorni fa.

A quanto pare, il 32enne non era la persona brava e rispettosa che tutti hanno visto negli ultimi mesi sui social network o nelle uscite pubbliche che ha fatto l'ex coppia; l'amica dell'influencer, infatti, ha descritto il tronista con termini poco lusinghieri, che danno un'impressione completamente diversa di quello che si pensa di lui.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

"Era un prepotente, faceva sentire Giulia in colpa anche quando non lo era", ha fatto sapere la persona cara alla modella prima di puntualizzare che purtroppo la Salemi finiva sempre col dare ragione a Monte e alle sue assurde pretese.

"Lei sopportava perché era innamorata e non vedeva la realtà".

La rottura dei 'Fralemi' secondo l'amica di lei

Dopo aver dato del prepotente a Francesco, l'amica di Giulia ci ha tenuto a spiegare perché secondo lei questa storia d'amore è finita improvvisamente: si ricorda, che sarebbe stato Monte a lasciare la fidanzata da un giorno all'altro dopo aver realizzato che non era la donna giusta con la quale costruire un futuro.

"Lui ha fatto di tutto per farsi lasciare, era pesante. Alla fine, visto le lei non lo faceva, l'ha fatto lui senza un motivo", ha concluso la persona vicina alla Salemi sulle pagine di Nuovo.

Insomma, stando a questa ricostruzione dei fatti, il tarantino non avrebbe mai veramente creduto nella relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip 2 e poi sbocciata davvero quando le telecamere di Canale 5 si sono spente. Chi conosce bene l'influencer, infatti, sostiene che Francesco abbia sfruttato questo legame così apprezzato dai fan, esclusivamente per ripulirsi l'immagine dopo la brutta esperienza che ha vissuto in Honduras poco più di un anno fa.