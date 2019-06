Per una decina di giorni, tutti i siti hanno riportato la notizia del presunto flirt in corso tra Diletta Leotta e Francesco Monte: i bene informati, inoltre, hanno sostenuto che la bionda giornalista sia una delle cause che hanno portato alla rottura tra l'ex tronista e Giulia Salemi. A circa un mese dall'addio tra i "Fralemi", le due donne al centro di questo Gossip si sono ritrovate faccia a faccia per lavoro: per tutta questa settimana, infatti, l'influencer e la conduttrice saranno alla guida di un programma radiofonico di successo.

Diletta e Giulia insieme a Radio 105

Nonostante non esista una prova, sono stati in tanti a credere alle voci di flirt che sono circolate su Francesco Monte e Diletta Leotta. La ragazza ha definito il tarantino come un suo caro amico, mentre lui non ha ancora commentato la notizia che lo vorrebbe molto vicino alla bella giornalista sportiva. Nelle ultime ore, però, i riflettori del gossip si sono riaccesi su questa "coppia" a causa di un incontro inaspettato che c'è stato tra la giovane e l'ex fidanzata del tronista, Giulia Salemi. Da lunedì scorso, infatti, l'influencer è ospite di un noto programma di Radio 105, condotto da tempo da Daniele Battaglia e la Leotta.

Le due donne che, si dice, rappresentino il passato e il presente di Monte, dunque, per una settimana lavoreranno fianco a fianco per la buona riuscita di "105 Take Away". Sono già tanti i video che entrambe le ragazze stanno pubblicando su Instagram delle mattinate che condividono in studio, tra divertimento e musica. Stando a quello che stanno mostrando in questi giorni sui social network, tra Giulia e Diletta non ci sarebbe alcuna tensione: poco tempo fa, infatti, tutti i siti avevano riportato la notizia secondo la quale la Salemi avrebbe smesso di seguire la giornalista su IG dopo essere stata messa al corrente dei rumors su lei e Francesco.

Francesco Monte tace sulla sua vita privata

Mentre le riviste di gossip fantasticano sul faccia a faccia che stanno avendo la Salemi e la Leotta in radio per motivi lavorativi, Francesco Monte sembra essere sparito: sono giorni, infatti, che il ragazzo non dà sue notizie sui social network. Dopo essere stato accostato prima ad una modella (con la quale pare abbia vissuto una notte di passione a Ibiza) e poi alla neo single Diletta, il tarantino ha preferito defilarsi senza mai commentare i gossip che circolano sul suo conto.

La giornalista sportiva, invece, di recente è tornata al centro delle chiacchiere per un romantico regalo che ha ricevuto: negli studi di Radio 105, infatti, sono arrivate 100 rose rosse per la Leotta da parte di un ammiratore segreto. L'unico indizio che il mittente di questo omaggio floreale ha dato sulla sua persona, sono le iniziali M.B.: alcuni siti, hanno ipotizzato che possa trattarsi di due calciatori, Mario Balotelli o Marco Borriello.