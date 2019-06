La seconda puntata di Temptation Island, in onda lunedì 1° luglio, si avvicina e i canali ufficiali del docu-reality continuano a mantenere viva l'attenzione del pubblico da casa con brevi video di anticipazioni. Dopo avere appreso che Andrea Filomena riceverà nuove brutte notizie sulla sua fidanzata Jessica Battistello, anche un altro fidanzato si troverà costretto a fare i conti con un video non troppo gradito. Sarà Vittorio Collina ad essere chiamato nel 'pinettu' per delle immagini per nulla piacevoli sulla sua fidanzata Katia Fanelli.

E, stando a quanto riportato sulle pagine ufficiali del programma, la sua reazione non si farà attendere, tanto da spingerlo a mettere in dubbio i due anni d'amore trascorsi insieme all'estrosa compagna.

Vittorio furioso con Katia: 'Due anni e mezzo buttati'

Le anticipazioni di Temptation Island relative alla prossima puntata confermano i dubbi di Vittorio Collina nei confronti di Katia Fanelli. Il fidanzato sarà chiamato a visionare un video che lo manderà su tutte le furie dato che, all'uscita dal 'pinettu' lui si sfogherà con i propri compagni di avventura dichiarando: "Due anni e mezzo buttati nel cesso. Mi sta più sul ca...

dedicare attenzioni, cose. Veramente è questo che mi sta sul ca..., la perdita di tempo. Brava, brava davvero tanta roba". Le ragioni per le quali Vittorio si è esprimerà in maniera tanto dura nei confronti di Katia saranno svelate solo lunedì prossimo ma tutto fa pensare a possibili sviluppi del rapporto con il single Giovanni al quale lei si è avvicinata molto fin dai primi giorni delle riprese. Proprio a lui, infatti, la Fanelli ha rivelato di voler vivere fino in fondo l'avventura nell'isola delle tentazioni, non facendosi scrupoli per le reazioni che potrà avere Vittorio.

Rumors su Vittorio e Katia: la coppia si sarebbe lasciata

Il futuro di Vittorio e Katia sta scatenando la curiosità dei telespettatori soprattutto dopo le anticipazioni di Temptation Island pubblicate nei profili ufficiali del programma. Tra la coppia ci sarà un chiarimento o usciranno separati dopo il falò di confronto? Stando a quanto riportato dalla sempre pungente Deianira Marzano qualche giorno fa, l'epilogo per loro non sarebbe dei più positivi.

L'influencer napoletana sarebbe stata raggiunta dalla segnalazione di un conoscente dei due fidanzati che le avrebbe così confermato il loro ritorno a casa separatamente. Si tratta comunque di una tesi assolutamente non ufficiale e che potrà essere smentita o confermata solo nel corso delle prossime puntate del programma estivo di Canale 5. I pronostici, però, non sembrerebbero promettere nulla di buono per la 'fotonica' Katia e il suo fidanzato dopo due anni e mezzo d'amore.