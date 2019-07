Le Anticipazioni Il Segreto relative ai prossimi episodi in onda su Canale 5 vedranno nuovi sviluppi nel drammatico rapporto tra Elsa, Antolina e Isaac. L’infelice idea della biondina di pagare Rufina, la compagna di cella di Elsa, affinché le renda impossibile la vita in cella, avrà gravi conseguenze. Rufina infatti, presa dall’entusiasmo di guadagnare soldi facili, calcherà troppo la mano, finendo per devastare la povera Elsa, che cadrà a terra esanime.

Il dottor Zabaleta, dopo averla visitata, non avrà affatto buone notizie. Nel frattempo Severo sarà sempre più convinto che dietro la sua disfatta economica ci sia Francisca. Questa volta, il Santacruz penserà ad architettare un piano terribile contro la sua eterna rivale.

Il Segreto nuove puntate: Elsa si ammala gravemente in prigione

Antolina, dopo aver ho scoperto che suo marito Isaac è riuscito a rintracciare il suo ex amante Juanote con l'intenzione di farle pagare le sue malefatte e smascherarla davanti a tutto il paesino, sfogherà tutta la sua rabbia repressa contro Elsa.

la biondina ha pagato Rufina, la compagna di cella della Laguna, affinché la torturi giorno e notte. Le anticipazioni Il Segreto raccontano purtroppo che la situazione precipiterà, in quanto la detenuta spingerà Elsa oltre ogni limite, facendola ammalare gravemente di cuore.

Episodi Il Segreto: Severo in completa disfatta

Nel frattempo, Severo continuerà ad accusare Francisca di essere la responsabile della sua disfatta economica.

Carmelo cercherà di distogliere l'amico da questa idea fissa, preoccupato che possa commettere qualche sciocchezza. Il Santacruz arriverà ad ipotecare persino il tetto coniugale e a chiedere un cospicuo prestito a Prudencio. Irene, non sapendo più come comportarsi con il marito e ormai allo stremo delle forze, proverà a chiedere a Maria di intercedere per loro alla Casona, nella speranza che la Montenegro trovi un accordo con Severo. A mettere una buona parola con la Matrona, ci penserà il buon Raimundo, senza però trovare grande successo.

Elsa ridotta in fin di vita

Atmosfera pesante a Puente Viejo; Isaac accuserà Antolina di essere l’unica responsabile delle condizioni di Elsa, ora in punto di morte. Zabaleta, viste le condizioni pessime della Laguna, vieterà a chiunque di entrare nella cella. Il medico avviserà il Guerrero di non farsi false speranze perché la situazione di Elsa è estremamente grave. La Laguna, dal canto suo, ringrazierà Zabaleta per essere stato onesto con lei.

Al paesino tutti volteranno le spalle alla malvagia biondina. Francisca e Raimundo intanto, avranno un acceso confronto e l’Ulloa vorrà sapere dalla moglie se ci sia qualcosa di vero nelle terribili accuse di Severo. Francisca risponderà con un religioso silenzio. Alla Casona ci sarà un momento romantico: inaspettatamente, Fernando chiederà la mano di Maria Elena, che gli dirà di sì. Le anticipazioni Il Segreto raccontano poi che la situazione si farà preoccupante quando Severo si incontrerà con degli uomini di malaffare e sembrerà progettare un piano terribile per vendicarsi una volta per tutte di Francisca.