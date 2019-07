Brutte notizie per la perfida biondina. Le anticipazioni de Il Segreto, narrano che Antolina verrà smascherata da Isaac e Juanote che, allo stremo delle forze, avrà un ultimo desiderio da realizzare. Il ragazzo vorrà far capire al Guerrero la vera natura della donna che ha sposato e, nello stesso tempo, mettere al corrente gli abitanti di Puente Viejo della buona fede di Elsa, screditata senza motivo dalla rivale.

La Ramos, anche davanti all'evidenza, riuscirà a negare tutto al marito. Successivamente, un evento inaspettato darà modo ad Antolina di macchinare un machiavellico piano ai danni di Elsa capace di metterla definitivamente in ginocchio.

Il segreto: Juanote e Isaac alla resa dei conti

Le nuove anticipazioni Il segreto raccontano che Marcela e Antolina avranno un acceso confronto, nel corso del quale la moglie di Matias la inviterà a lasciar perdere l’idea malsana di distruggere Elsa e di ammettere le sue colpe, chiedendo perdono al marito.

Proprio in quell’istante, giungerà improvvisamente Isaac, in compagnia del vero padre del bambino che purtroppo Antolina ha perso. Si tratta del giovane Juanote, con il quale Antonina ha passato una notte d'amore, rimanendone incinta. La Ramos, davanti all’ex amante non saprà più che cosa dire. Il ragazzo racconterà inoltre di essere molto malato e di avere pochi giorni di vita, ma preciserà che il suo ultimo desiderio è quello di smascherare Antolina e le sue infinite malvagità.

Anticipazioni Il segreto: Antolina smascherata davanti a tutta Puente Viejo

Juanote, con il poco fiato che gli rimarrà in corpo, vuoterà il sacco davanti ai paesani attoniti, che apprenderanno così il terribile inganno di Antolina, capace di mentire sulla paternità del bimbo che portava in grembo e, come se non bastasse, di gettare fango sulla povera Elsa. Senza più difese, la Ramos si sentirà mancare la terra sotto i piedi.

Nessuno ormai sarà più intenzionato a crederle e darle fiducia. La sua mente malata però, comincerà nuovamente a lavorare per trovare una soluzione in grado di salvarle la reputazione.

Il calvario di Elsa

Ci sarà dunque il lieto fine per Elsa ed Isaac? Assolutamente no. Un evento inaspettato darà la possibilità ad Antolina di cavarsela. Juanote infatti, appena prima di denunciare la sua ex amante, morirà a causa della sua grave malattia.

Nessuno dunque avrà le prove per dimostrare le malefatte della diabolica bionda. Le anticipazioni de Il segreto svelano che Elsa tornerà a tremare. Il nuovo piano di Antolina sarà ancora più tremendo. La Ramos infatti penserà bene di denunciare la Laguna per adulterio. La sventurata verrà scortata in carcere, dove inizierà per lei un vero e proprio calvario.