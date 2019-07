La diabolica Antolina, protagonista della soap opera spagnola “Il Segreto”, nei prossimi episodi italiani avrà un nuovo nemico. La moglie di Isaac Guerrero proprio quando crederà di essere ad un passo dal riuscire a sbarazzarsi di Elsa Laguna tramite Alvaro Fernandez, correrà un grosso pericolo. L’ex ancella rischierà di essere smascherata dal marito a causa del sostituto di Zabaleta, che risponderà all’ennesima minaccia della perfida donna.

Il nuovo fidanzato di Elsa stufo di sottostare alla Ramos, le dirà di sapere che ha ingannato tutti compresa la sua dolce metà sulla sua Gravidanza, ovvero che il bambino che attendeva non era del carpentiere ma di un altro uomo.

Antolina minaccia Alvaro, Elsa ingannata dal suo nuovo fidanzato

Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Antolina dopo aver scoperto che Alvaro intraprende delle relazioni soltanto per potersi arricchire degli averi delle donne con cui si fidanza, lo minaccerà.

La Ramos quando il medico le confesserà di essersi avvicinato ad Elsa per poter mettere le mani sul patrimonio della donna, lo costringerà ad seguire i suoi consigli per riuscire a conquistare la sua rivale. Il medico per non essere smascherato dall’ex ancella avrà anche il compito di lasciare il paese dopo essere convolato a nozze con la Laguna. Inizialmente il Fernandez darà l’impressione di essere disposto ad adeguarsi alla volontà della moglie di Isaac, ma poi farà un passo indietro scatenando la furia della malefica donna.

Il sostituto di Zabaleta infatti in attesa del suo imminente matrimonio, sorprenderà la sua promessa sposa Elsa, dicendole di voler acquistare un terreno situato nei pressi di Puente Viejo per costruire la loro casa.

Elsa sul punto di vendere il terreno del padre, il Fernandez disposto a smascherare la Ramos

Il dottore essendo a conoscenza che la Laguna qualche giorno prima gli ha rivelato che un uomo vuole comprare la casa del suo defunto padre Amancio, le farà credere che la proprietà in cui dovranno andare a vivere ha un prezzo molto elevato.

Alvaro quindi cercherà di convincere la sua amata a procedere con la vendita, in modo da poter utilizzare i soldi ricavati per l’edificazione della loro dimora. Il Fernandez tenderà una trappola all’ex fidanzata del Guerrero, dato che l’acquirente di Elsa si rivelerà essere una sua conoscenza, grazie alle chiamate telefoniche che avranno. Antolina quando apprenderà che i promessi sposi stanno per mettere le mani su un terreno, affronterà Alvaro per non aver rispettato il loro patto.

L’ex ancella ricorderà al medico che dovrà lasciare il quartiere iberico con la Laguna, se non vorrà che tutti gli abitanti vengano a conoscenza delle sue vere intenzioni. Il medico non si lascerà affatto intimorire dalla moglie di Isaac, dal momento che le mostrerà il referto medico riguardante il suo aborto. Il sostituto di Zabaleta ricatterà la Ramos dicendole di essere disposto a far scoprire al Guerrero che prima di interrompere la sua gravidanza, era in dolce attesa di sole 12 settimane.