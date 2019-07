Mediaset ha presentato ufficialmente quelli che sono i palinsesti della prossima stagione televisiva 2019-20. Un'annata che si profila ricca di nuovi appuntamenti con le reti del Biscione sia in prime time che in day time. Tanti i programmi che rivedremo in onda sulla rete ammiraglia, tra cui il Grande Fratello Vip e Live - Non è la D'Urso ma ci sarà spazio anche per delle novità come nel caso di Amici Vip, il primo talent show Mediaset con protagonista dei personaggi famosi dello spettacolo.

Palinsesti Mediaset 2019-20: le novità che vedremo in onda

Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset dell'autunno rivelano che quest'anno tornerà in onda Live - Non è la D'Urso, seppur in un nuovo giorno di programmazione. La trasmissione, infatti, abbandonerà il mercoledì sera per approdare nella competitiva serata della domenica, dove su Raiuno andranno in onda delle fiction mentre su Raidue ci sarà spazio per la nuova edizione di Che tempo che fa con Fabio Fazio.

Per quanto riguarda, invece, la novità Amici Vip, il giorno scelto per la messa in onda di questo nuovo prodotto che dovrebbe essere condotto da Michelle Hunziker è il lunedì sera. Sempre di lunedì, poi, partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip che quest'anno non sarà più condotto da Ilary Blasi ma passerà nelle mani di Alfonso Signorini. Il reality show durerà svariati mesi e andrà in onda anche durante il periodo delle festività natalizie.

Il martedì sera, invece, sarà la serata che Canale 5 dedicherà alla messa in onda della nuova edizione di Temptation Island Vip, di cui in queste settimane si sta scegliendo il cast ufficiale. Ancora top secret il nome del conduttore del reality show: in pole position sembrano esserci Alessia Marcuzzi e Filippo Bisciglia.

Il venerdì sera in onda le fiction tra cui Rosy Abate 2

Per vedere in onda la nuova edizione di Giochi senza frontiere (denominata EuroGames) condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin, invece, bisognerà collegarsi su Canale 5 il giovedì sera.

La serata del venerdì, invece, verrà dedicata alle fiction tra cui Rosy Abate 2 in onda da settembre e successivamente L'Isola di Pietro 3. Il sabato sera, invece, appuntamento confermato con Tu si que vales che quest'anno si arricchirà della presenza di Sabrina Ferilli come giurata popolare.

Su Italia Uno, invece, di domenica sera andrà in onda la nuova edizione di Freedom mentre Le Iene si spostano al martedì e al venerdì e la nuova edizione de La pupa e il secchione andrà in onda di giovedì.

Su Rete 4, invece, confermato l'appuntamento del venerdì sera con Quarto Grado mentre il mercoledì sarà la serata dedicata alle soap opera con Il Segreto e Una Vita.