È tempo di prime anticipazioni per quanto riguarda i palinsesti della prossima stagione televisiva del gruppo Mediaset. In queste ore circolano quelle che sono le prime novità a partire dall'addio di Ilary Blasi che dopo ben tre anni ha deciso di lasciare la conduzione del Grande Fratello Vip. Confermatissime in palinsesto, invece, sia Barbara D'Urso che Maria De Filippi, regine indiscusse del daytime e della prima serata. Torneranno anche Paolo Bonolis con la nuova edizione di Avanti un altro e Gerry Scotti.

Le novità della prossima stagione tv autunnale di Canale 5

Partiamo proprio dalle anticipazioni che riguardano il palinsesto di Canale 5 della stagione autunnale 2019.

Come dicevamo, al timone del Grande Fratello Vip non ci sarà più Ilary Blasi, la quale uscirà di scena per lasciare le redini del reality show nelle mani di Alfonso Signorini, promosso da opinionista a conduttore della trasmissione. Al momento sembrerebbe che Signorini condurrà da solo questa quarta edizione del reality show: ancora top secret il nome dell'opinionista che sarà al suo posto.

La Blasi, però, non resterà ferma e nel corso della prossima stagione televisiva la vedremo al timone di Giochi senza frontiere, lo storico show che torna nuovamente sulle reti Mediaset a distanza di molti anni dall'ultima puntata.

Per la signora Totti, inoltre, si vocifera anche di un possibile approdo al timone di Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni rimasto orfano di Simona Ventura tornata nuovamente in Rai.

Tra le conferme della prossima stagione televisiva, invece, segnaliamo il ritorno del programma Live - Non è la D'Urso: dopo i buonissimi ascolti della prima stagione, Mediaset ha scelto di dare nuovamente fiducia alla trasmissione presentata da Barbara D'Urso, la quale sarà anche al timone della nuova stagione di Pomeriggio 5 e Domenica Live che dovrebbe andare sempre in versione ridotta.

Maria De Filippi regina indiscussa di Mediaset

Tra le regine Mediaset non può mancare Maria De Filippi, che ritroveremo al timone di Uomini e donne, Amici e in giuria a Tu si que vales. Per Paolo Bonolis, invece, è previsto un nuovo ciclo di appuntamenti con il game show Avanti un altro, che tornerà in onda a partire da metà dicembre nella fascia oraria del preserale.

Gerry Scotti proseguirà il suo appuntamento al timone di Caduta Libera (che sarà trasmessa per tutta l'estate) durante la stagione autunnale.

In access prime time, invece, ritorna Striscia la notizia con i suoi storici conduttori. Su Rete 4, confermato nuovamente l'appuntamento con Stasera Italia di Barbara Palombelli, CR 4 con Piero Chiambretti e Diritto e Rovescio con Paolo Del Debbio. Su Italia 1, invece, ci sarà spazio per la nuova edizione de Le Iene.