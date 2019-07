Negli episodi italiani attuali della soap turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, c’è stato l’ennesimo avvenimento spiacevole. Il piccolo Bulut ancora sofferente per la perdita dei suoi genitori, è stato affidato in modo definitivo a Demet e Hakan che sono riusciti a mettere in cattiva luce Ferit Aslan. Gli Onder hanno raggiunto il loro obiettivo anche per merito della complicità di Asuman Piran, che gli ha fatto avere la copia di un documento che il datore di lavoro di Nazli possedeva nella sua villa.

Pubblicità

Pubblicità

Quest’ultima pur avendo scoperto il terribile gesto commesso dalla sorella, non ha avuto il coraggio per confessare la verità al ricco imprenditore. Gli spoiler ci dicono che l’aspirante chef pagherà a caro prezzo il fatto di non essere stata sincera con l’Aslan, quando saranno ormai diventati soci in affari. L’architetto proprio quando Nazli sarà sul punto di metterlo al corrente del segreto della sorella, scoprirà tutto grazie a Deniz. Ferit non appena avrà la conferma che la cuoca sapeva dell’ignobile comportamento della sorella, si rifiuterà di perdonarla, anche su richiesta della stessa Asuman che oltre a spiegargli le ragioni per cui ha aiutato Demet e Hakan, lo inviterà a prendersela soltanto con lei.

Pubblicità

Il manager non vorrà riconciliarsi con Nazli per nessun motivo, al tal punto da decidere di vendere il locale della giovane dopo aver iniziato a gestirlo insieme a lei.

Nazli si allontana da Ferit, Deniz spedisce all'Aslan la penna usb per incastrare Asuman

Già a partire dalla puntata trasmessa oggi pomeriggio su Canale 5, i telespettatori italiani hanno notato il cambiamento di Nazli. L’aspirante chef dopo essersi finalmente lasciata andare con Ferit, scambiandosi un bacio con il ricco manager ha fatto un passo indietro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

La coinquilina di Fatos sempre più a disagio per non essere riuscita a confessare all’Aslan il tradimento della sorella Asuman, ha iniziato a prendere le distanze dall'uomo. Le anticipazioni purtroppo rivelano che la Piran farà il possibile per non intraprendere una relazione sentimentale con Ferit, perché non vorrà far nascere una storia all'insegna della menzogna. Lo zio di Bulut ovviamente si accorgerà subito dell’atteggiamento sfuggente della sua cuoca.

Intanto Deniz quando verrà a conoscenza tramite sua sorella Demet, che Asuman ha aiutato gli Onder ad ottenere l’affidamento del nipote, si servirà della scoperta appena fatta per far litigare Nazli e Ferit. Il musicista precisamente quando si renderà conto che tra la cuoca e l'Aslan c’è del tenero, farà avere al suo amico la penna usb per incastrare Asuman.

La cuoca delude il suo ex datore di lavoro, le Piran intente a partire

L’Aslan verrà a conoscenza che suo nipote si è allontanato da lui a causa della sorella di Nazli, proprio dopo essere diventato da poco socio in affari della chef.

Pubblicità

Il ricco imprenditore profondamente deluso dalla Piran per non avergli detto la verità, vorrà vendere il loro ristorante, pur sapendo di ridurre in frantumi il sogno della donna. Deniz e tutti gli amici di Nazli, si arrabbieranno molto quando apprenderanno l’intenzione di Ferit. Anche Asuman, tenterà di far cambiare idea all'architetto precisandogli che sua sorella non ha nessuna colpa. Purtroppo la Piran minore non riuscirà a far desistere dal suo drastico intento lo zio di Bulut.

Pubblicità

A quel punto Nazli deciderà di partire con la sorella, e proprio quando si troverà sull'autobus verrà raggiunta da Deniz: fortunatamente grazie a quest’ultimo l’Aslan deciderà di continuare a lavorare con la chef, impedendo alla giovane quindi di lasciare Istanbul.