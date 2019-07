"Il Rap italiano è solo una brutta copia del rap americano", è questo uno dei commenti di hating più popolari, da sempre, tra i detrattori del rap made in Italy, da un paio di anni dominatore incontrastato delle classifiche musicali, e ormai genere di riferimento delle nuove generazioni.

Effettivamente la scena del bel paese ha sempre avuto modo di 'vantare' una cospicua schiera di rapper italiani che si ispirano in maniera palese alle produzioni americane, spesso e volentieri sfiorando, o varcando, la sottile linea tra prendere spunto e copiare.

Pubblicità

Pubblicità

Da oggi però, almeno stando a quanto affermato da Salmo, qualcuno potrà dire che anche in America c'è qualche rapper che si ispira in maniera a dir poco palese a quello che accade in Italia.

Salmo accusa un rapper americano di avergli copiato la cover

Il rapper sardo classe 1984 ha infatti affermato che un collega americano gli avrebbe letteralmente 'rubato' la copertina del disco, riciclando sostanzialmente quella del Machete Mixtape Volume 4, lavoro collettivo del Machete Crew, quarto capitolo dell'ormai storica serie di mixtape del crew nato in Sardegna e trasferitosi poi a Milano.

Pubblicità

Queste le parole di Salmo, diffuse con una storia caricata sulla sua ormai popolarissima pagina Instagram, che conta infatti oltre un milione e 775mila supporter, in continua e costante crescita: "Un rapper americano mi ha rubato la cover del Machete Mixtape Volume 4".

Poco dopo, a sostegno della sua tesi, il rapper simbolo del Machete Crew ha allegato le prove del caso, sempre via Instagram.

Salmo ha infatti caricato nelle sue stories l'immagine della copertina del prossimo progetto discografico del rapper americano Mike Zombie – artista estremamente meno popolare di Salmo, la sua pagina Instagram conta infatti 'soltanto' 39mila supporter – che effettivamente ricorda in maniera impressionante quella del Machete Mixtape. Ancor più impressionante la somiglianza tra le grafiche delle tracklist, che sono sostanzialmente identiche.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Rap

Salmo e Lazza commentano il post di Mike Zombie

Dopo aver diffuso le immagini nelle stories, Salmo ha voluto anche commentare il post dell'artista americano, con una frase ironica, ispirata all'ormai popolarissimo video divenuto virale nei giorni scorsi, che immortala un uomo di origine campana mentre litiga con un americano, quest'ultimo affermava di essere stato truffato. Queste le parole dell'autore di 'Playlist': "You stole my cover! Give me the watch!".

Poco dopo è arrivato anche il commento di Lazza, un altro degli artisti più apprezzati del quarto capitolo del Machete Mixtape, queste le sue parole: "Questa deve essere la cover del Mixtape parallelo, il Tacete Mixtape".

Da quel momento in poi il post è stato letteralmente invaso da commenti di fan italiani, nella maggior parte dei casi ironici, emblematiche in tal senso le parole di un utente, che dichiara: "We uagliú, bella sta cover".