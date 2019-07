Trapelano anticipazioni sui palinsesti della prossima stagione televisiva 2019-2020 del gruppo Rai, la quale si preannuncia ricca di novità e colpi di scena. In molti si chiedono cosa ne sarà di Simona Ventura dopo il ritorno in punta di piedi nella tv di Stato, ma anche chi condurrà il Festival di Sanremo e quali sono i nuovi progetti televisivi che avranno come protagonista lo showman siciliano Fiorello. Occhi puntati anche su Antonella Clerici, la quale per la prima volta si troverà senza programmi da condurre.

I nuovi palinsesti della stagione tv Rai 2019-2020

Le anticipazioni sui palinsesti Rai dell'autunno, infatti, rivelano che quest'anno non ci sarà spazio per la bravissima Antonella Clerici, la quale al momento risulta senza programmi nonostante il contratto che la lega alla tv di Stato ancora per un anno.

La conduttrice, dopo aver detto addio lo scorso anno alla Prova Del Cuoco passata nelle mani di Elisa Isoardi, non tornerà in onda con la terza stagione di Sanremo Young, che al momento risulta cassato dai dirigenti della Rai.

Per lei, quindi, si profilerebbe un autunno senza conduzioni importanti e questo vuol dire che una fuoriclasse come la Clerici potrebbe fare la panchina per tutta la prima parte della stagione televisiva. Top secret anche quelli che saranno i nuovi progetti di Simona Ventura dopo l'approdo al timone del talent show The Voice, che non ha proprio brillato in termini di ascolti.

Per lei si era parlato di un arrivo al timone de La Domenica Sportiva, ma non ci sarebbe ancora nulla di concreto.

Per quanto riguarda, invece, il capitolo Festival di Sanremo 2020, si fa sempre più concreta l'ipotesi di vedere sul palco dell'Ariston il bravissimo Amadeus, che quest'anno sarà nuovamente impegnato su Rai 1 con il game show I Soliti Ignoti in onda nella fascia dell'access prime time, ma che non condurrà la nuova stagione di Stasera Tutto È Possibile, che passa nelle mani di Stefano De Martino.

Lorella Cuccarini approda a La Vita In Diretta

Per quanto riguarda, invece, il daytime di Rai 1 della stagione autunnale 2019-2020 vedremo che Lorella Cuccarini sarà la nuova padrona di casa de La Vita In Diretta e quindi dovrà sfidare tutti i giorni la 'rivale' Barbara D'Urso in onda su Canale 5 con Pomeriggio 5.

In mattinata, invece, sempre sulla rete ammiraglia Rai debutterà una nuova striscia dedica all'economia domestica condotta da Monica Setta, che farà slittare di trenta minuti l'inizio di Storie Italiane, il talk show condotto da Eleonora Daniele.

Su Rai 2 invece confermato l'appuntamento con Detto Fatto, il factual show condotto da Bianca Guaccero che tuttavia quest'anno non avrà al suo fianco Giovanni Ciacci, il quale ha rivelato di aver detto addio al programma.