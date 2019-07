Grande attesa per i nuovi palinsesti Rai della stagione tv 2019-2020. Tante le novità che bollono in pentola per quanto riguarda programmi e conduttori della tv di Stato. Numerose dovrebbero essere le conferme tra cui quella di Mara Venier a Domenica In, Amadeus al timone de I Soliti Ignoti, ma anche del gradito ritorno come nel caso di Fiorello. Non mancano però i colpi di scena, come nel caso di Antonella Clerici che dovrebbe rimanere senza un programma in prime time.

Stagione Rai 2019/2020: Antonella dovrebbe rimanere senza programma, Carlo Conti verso la riconferma

Le anticipazioni sui palinsesti Rai della prossima stagione televisiva autunnale rivelano che per Antonella Clerici al momento dovrebbero non essere previsti nuovi impegni in prima serata, nonostante sia legata alla Rai da un cospicuo contratto.

Ieri pomeriggio si era parlato di un possibile coinvolgimento della Clerici al timone de Lo Zecchino d'oro, ma questa mattina Lucio Presta, agente della conduttrice, ha smentito la notizia sui suoi canali social.

Sempre in prime time ritornerà quasi sicuramente l'appuntamento con Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti: nuovi vip si metteranno in gioco vestendo i panni di personaggi famosi. Tra i candidati in pole position vi sono Gigi e Ross.

Nuovi progetti in prima serata anche per Milly Carlucci, la quale proprio in questi giorni sui social ha svelato ai suoi numerosi spettatori che sono in arrivo delle graditissime sorprese, oltre al riconfermato Ballando con le stelle che però tornerà in onda nella stagione tv primaverile.

In prima serata, inoltre, Mara Venier dovrebbe condurre un nuovo people show che andrà in onda da metà dicembre su Rai 1. Tuttavia, però, in questi giorni sono iniziate le prime riunioni per la conduttrice veneta che da settembre salvo cambi clamorosi sarà riconfermata anche al timone di Domenica In, dopo gli ottimi ascolti dell'ultima edizione.

Il daytime di Rai 1 da settembre 2019: Lorella Cuccarini dovrebbe condurre La vita in diretta

Per quanto riguarda, invece, il daytime di Rai 1 della nuova stagione tv, vi segnaliamo che dovrebbero esserci dei cambiamenti al timone de La vita in diretta. Da settembre, infatti, debutterà la nuova coppia composta da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Tiberio Timperi, invece, dopo l'esperienza poco fortunata al timone di Vita in diretta dovrebbe tornare a condurre Uno Mattina in Famiglia e al suo fianco avrà Monica Setta.

Per la conduzione della nuova edizione di Linea Verde, invece, si dovrebbe puntare sull'inedita coppia composta da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. E poi ancora la domenica pomeriggio, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere affidato nelle mani di Francesca Fialdini, che erediterebbe così lo slot lasciato vuoto da Cristina Parodi. Per Simona Ventura, invece, potrebbe arrivare la conduzione de La domenica sportiva.