Questo pomeriggio, Raffaella Mennoia era un fiume in piena: sul profilo Instagram della romana, infatti, è stato pubblicato uno sfogo della stessa contro alcuni ex protagonisti delle trasmissioni per le quali lavora. Dopo aver ironizzato sul fatto che molti internauti non la vorrebbero più nella redazione di programmi come Uomini e donne o Temptation Island, l'autrice ha lanciato una frecciatina ad alcune persone con le quali ha collaborato e che ha definito ingrate.

La Mennoia si sfoga su IG: 'Mettetevi l'anima in pace'

Raffaella Mennoia ha deciso di usare i social network per replicare ad alcuni commenti poco carini che le scrivono i fan delle trasmissioni per le quali lavora. Innanzitutto, la romana ha smentito categoricamente che Jessica Battistello e Andrea Filomena di Temptation Island si siano accordati prima della partenza per recitare una parte nei villaggi: l'autrice, infatti, si è detta certa del fatto che i due non abbiano mentito neppure per un secondo durante le registrazioni.

Un altro sfogo che la collaboratrice di Maria De Filippi ha avuto nelle scorse ore, è quello in risposta a quelle persone che non sopportano l'idea che lei possa avere un forte potere decisionale in format di successo come Uomini e Donne o il reality estivo attualmente in onda.

"Fatevene una ragione: farò questo lavoro finché vorrò e fino a quando mi sarà data la possibilità di farlo", ha sbottato la redattrice su Instagram alcune ore fa.

"So che il desiderio di molti di voi è che mi licenzino, ma mettetevi l'anima in pace perché non succede", ha aggiunto la donna prima di rivolgersi direttamente a qualche ex protagonista dei programmi per i quali lavora da tantissimi anni.

"È il desiderio di molti che non sono stati presi, ma anche quello di chi è stato preso e poi si è rivelata una persona ingrata", ha detto Raffaella senza fare i nomi di coloro che le avrebbero voltato le spalle dopo aver collaborato con lei a U&D o Temptation.

La precisazione su Jessica e Andrea

Oltre a lanciare una frecciatina neppure troppo velata ad alcuni ex protagonisti delle trasmissioni per le quali lavora, nelle ultime ore Raffaella Mennoia si è vista costretta ad intervenire sui social network in merito ad una polemica che ha tenuto banco sui principali siti di Gossip.

In seguito a varie segnalazioni, ha cominciato a spargersi la voce che Jessica Battistello e Andrea Filomena avrebbero messo su una farsa a Temptation Island con l'unico obiettivo di arricchirsi al termine del programma.

La redattrice del reality show, ha usato Instagram per smentire sia questa voce che quella secondo la quale i due sarebbero stati avvistati in atteggiamenti affettuosi in una pizzeria vicino Padova: la romana, infatti, ha precisato che tutti i partecipanti al format Mediaset per contratto non possono farsi vedere insieme (se hanno deciso di non lasciarsi al falò di confronto) finché non va in onda l'ultima puntata.

Anche Filippo Bisciglia è intervenuto sul web per chiedere al pubblico di fidarsi di chi lavora dietro le quinte di Temptation, definendo i rumors che sono circolati in questi giorni come: "Chiacchiere senza fondamento".