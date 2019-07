Le anticipazioni della nota soap opera Tempesta d'amore riservano curiosità interessanti per i fan della serie tedesca. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 7 a sabato 13 luglio, vedremo che Denise e i suoi fratelli saranno notevolmente meravigliati di rivedere i loro genitori come una coppia. Nel frattempo Xenia sarà parecchio destabilizzata dai sentimenti che prova per Christoph e vorrà mettere l'uomo alla prova. In seguito Werner farà una chiacchierata con Hildegard e poi comunicherà con Poppy. Successivamente Denise ristrutturerà il quadro e farà un'incredibile scoperta, cercando di capirne di più con l'aiuto di Joshua.

Pubblicità

Pubblicità

Christoph fa la proposta di matrimonio a Xenia

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, come detto quelle che andranno in onda dal 7 al 13 luglio, Natascha svilupperà improvvisamente un istinto materno, poiché si prenderà cura da sola di Felicitas. Intanto Christoph chiederà a Xenia di sposarlo e lei accetterà la proposta. Nel frattempo la serenità di Eva e Robert verrà messa in discussione. Più tardi Denise comincerà a cercare la seconda parte del quadro e si farà aiutare da Joshua.

Pubblicità

Denise poi capirà di provare qualcosa che va oltre l'amicizia per il ragazzo, quest'ultimo però non ricambierà l'affetto particolare della donna e cercherà addirittura di trovarle un fidanzato. In seguito Natascha noterà che Paul sarà notevolmente angosciato e sofferente per aver perso sua figlia, per tale ragione la donna gli consiglierà di preparare una cerimonia di addio per la bambina. Tobias si troverà in difficoltà e riceverà aiuto da Annabelle: la donna prenderà l'occasione per cercare di allontanare definitivamente Tobias da Boris.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Denise esce con un uomo

Il processo contro Christoph avrà inizio, per tale ragione Werner cercherà di convincere Robert ad andare fino in fondo e testimoniare il falso contro l'uomo, mentre Eva cercherà di dissuadere Robert e di fargli cambiare idea. Intanto Denise sarà convinta e risoluta nella sua decisione di dimenticarsi di Joshua e accetterà un appuntamento con un uomo; purtroppo però la situazione non andrà molto bene. Nel frattempo Boris comincerà a temere che la sua storia con Tobias sia arrivata ormai al capolinea.

In seguito André deciderà di fare online dating e farà concorrenza a Werner: l'uomo conoscerà una donna via internet con la quale inizierà a parlare, volendo poi conoscere dal vivo la persona conosciuta online, la quale in realtà è una sua vecchia conoscenza. Nel mentre il processo di Christoph andrà inizialmente a suo favore, poi Robert si presenterà come testimone. Infine Xenia e Christoph si sposeranno.