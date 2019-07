A pochi giorni di distanza dai "colleghi" di Mediaset, oggi i dirigenti della Rai hanno presentato alla stampa i programmi sui quali punteranno le loro tre reti nei prossimi mesi: tante conferme nel palinsesto del daytime e qualche novità in prima serata. Stefano De Martino, ad esempio, prenderà il posto di Amadeus a "Stasera tutto è possibile", Simona Ventura sarà la voce de "Il Collegio" e la padrona di casa di un nuovo show sul calcio. Antonella Clerici, nell'attesa del 2020, condurrà soltanto una serata Telethon a dicembre: confermato il Gossip sul ruolo non incisivo della presentatrice nella prima parte della stagione Tv in partenza dopo l'estate.

De Martino 're' di Rai 2: condurrà in prima serata solo e con Belen

Terminate le vacanze in famiglia a Ibiza, Stefano De Martino avrà un bel da fare in televisione: oggi, infatti, sono stati presentati i Palinsesti 2019/2020 della Rai ed il ballerino è uno dei volti sui quali punta forte la seconda rete. Il direttore Carlo Freccero, che è stato il primo a credere nel napoletano mettendolo alla guida di Made in Sud, ha in serbo per il ragazzo una nuova sfida professionale.

Finita l'estate, infatti, il 29enne inizierà a lavorare alla nuova edizione di Stasera tutto è possibile, lo show d'intrattenimento che è stato condotto con successo da Amadeus negli anni scorsi.

Prima di questo impegno, però, Stefano debutterà in prima serata in coppia con la moglie Belen Rodriguez: i chiacchierati coniugi, infatti, sono stati scelti per presentare il Festival di Castrocaro nel mese di settembre.

Le novità della Rai per la nuova stagione tv

Un'altra protagonista indiscussa della stagione 2019/2020 della Rai, è sicuramente Simona Ventura: la conduttrice, dopo il discreto successo di The Voice of Italy, è stata scelta sia per narrare le vicissitudini dei ragazzi de Il Collegio (al posto di Giancarlo Magalli), che per guidare un nuovo format sportivo che andrà in onda la domenica dalle ore 12 in attesa delle partire di Serie A.

La torinese, però, non presenterà la prossima edizione di Pechino Express come si vociferava: il padrone di casa del reality di Rai 2, infatti, sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca.

Milly Carlucci tornerà con Ballando con le Stelle l'anno prossimo, ma prima proporrà al pubblico un programma inedito in Italia: The Masked Singer, dove alcuni Vip faranno delle esibizioni con addosso una maschera. Mara Venier, invece, sarà ancora al timone di Domenica In, ma anche di un nuovo format emozionale che dovrebbe ricordare vagamente C'è posta per te.

Come avevano preannunciato molti siti nei giorni scorsi, Antonella Clerici non sarà un volto di riferimento per la nuova stagione Tv della Rai: nell'attesa di presentare una trasmissione sul passato nel 2020, la donna dovrà accontentarsi di essere la padrona di casa della serata Telethon che andrà in onda a dicembre.