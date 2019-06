Stando a quello che sostengono i siti d'informazione, Stefano De Martino sarà uno dei volti di riferimento della prossima stagione Tv di Rai 2: pare che il direttore Carlo Freccero, voglia fare del napoletano il conduttore più quotato della sua rete. Oltre a condurre il Festival di Castrocaro con Belen Rodriguez e un nuovo programma quotidiano ad inizio 2020, si dice che il bel ballerino sarà il padrone di casa della nuova stagione di Made in Sud e di un altro show molto amato dal pubblico: Stasera tutto è possibile, presentato fino a qualche mese fa da Amadeus.

Stefano sostituisce Amadeus? L'indiscrezione

La carriera di Stefano De Martino in Rai, è in forte ascesa: da quando Carlo Freccero l'ha voluto per la conduzione di Made in Sud nella scorsa primavera, il 29enne sembra essere diventato un dei volti di riferimento della rete. Il direttore, infatti, si dice punti molto sul napoletano e sulle sue capacità, tanto da volergli affidare ben quattro programmi nella prossima stagione Tv.

Una delle trasmissioni che il marito di Belen Rodriguez potrebbe presentare dopo l'estate, è Stasera tutto è possibile: alcuni siti, infatti, sostengono che non sarà più Amadeus il padrone di casa di questo apprezzato show, perciò gli addetti ai lavori sono alla ricerca di un sostituto all'altezza.

Tvblog, in particolare, fa sapere che ci sono concrete possibilità che sia l'ex protagonista di Amici il nuovo presentatore di questo format d'intrattenimento, nel quale dei Vip si cimentano in prove divertenti su richiesta del conduttore (uno dei giochi più amati dal pubblico è quello della "Stanza inclinata").

La nuova edizione di questo programma dovrebbe andare in onda nell'autunno prossimo, e a guidarla pare possa essere il bel De Martino, che qualche mese fa ha fatto molto bene a Made in Sud.

Tutti i progetti di De Martino su Rai 2

Stasera tutto è possibile, però, non è l'unica trasmissione che Stefano dovrebbe condurre nella prossima stagione Tv: stando a quello che sostengono le riviste di Gossip, sono tanti ed ambiziosi i progetti che Carlo Freccero avrebbe in mente per il suo "pupillo".

Tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, ad esempio, De Martino presenterà il Festival di Castrocaro in coppia con la moglie Belen: per i ritrovati coniugi , è la prima volta alla guida di uno show Rai in diretta insieme.

Nei primi mesi del 2020, invece, si dice che il napoletano debutterà alla conduzione di un nuovo programma quotidiano di Rai 2 che dovrebbe andare in onda attorno alle ore 14, ovvero prima di Detto Fatto, e pare che si occuperà dei problemi di coppia. Semmpre l'anno prossimo, probabilmente in primavera, il ragazzo dovrebbe tornare al timone di Made in Sud con Fatima Trotta: dopo il successo ottenuto nel 2019, si dice che il direttore di rete abbia confermato tutto il cast.

Tra le voci non confermate che sono circolate in questo periodo, ci sono quelle che vorrebbero il ballerino impegnato sia sul set della fiction Don Matteo 11 che alla guida del DopoFestival a febbraio sempre in coppia con la Rodriguez.