Prosegue l'appuntamento in prime-time con Temptation Island, di cui il prossimo lunedì 22 luglio andrà in onda la quinta e penultima puntata. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia anche in quest'occasione non dovrebbe far mancare nuovi colpi di scena.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che per Sabrina arriveranno dei filmati compromettenti riguardanti Nicola che la faranno scoppiare in lacrime e la porteranno a riflettere a lungo sulla sua storia d'amore che ormai sembra essere giunta ad un punto di non ritorno.

Temptation Island, le anticipazioni della quinta puntata: Sabrina scoppia in lacrime per Nicola

Le anticipazioni di Temptation Island di lunedì prossimo rivelano che Sabrina si troverà al cospetto di un nuovo video che riguarderà proprio il fidanzato Nicola, il quale sta approfondendo la conoscenza con la single Maddalena.

Tra i due si è venuto a creare un bel feeling, e nella quinta puntata del programma il trentenne sardo si recherà in piena notte nel villaggio delle tentatrici single per passare un po' di tempo con Maddalena.

Nelle camere da letto non ci sono le telecamere, quindi Sabrina non potrà vedere nel dettaglio cos'è successo tra il compagno e la single, né il modo in cui si sono avvicinati, anche se potrà ascoltare l'audio.

Maddalena, nel momento in cui si troverà di fronte Nicola, gli chiederà perché l'ha raggiunta a quell'ora. Il concorrente, a sua volta, le risponderà: "Perché è illegale?", ribadendo di essere andato da lei perché si sentiva di farlo.

Questo video lascerà con l'amaro in bocca la Martinengo che questa volta scoppierà in lacrime, come testimonia la clip con le anticipazioni esclusive della prossima puntata di Temptation Island caricato sulla pagina Instagram del reality show.

Una quinta puntata 'incredibile' di Temptation Island in onda su Canale 5

E chissà se dopo aver visto questo filmato la quarantaduenne non decida di chiedere il falò di confronto finale con Nicola, anche se va detto che la prima a comportarsi in maniera "libertina" nel villaggio delle tentazioni è stata proprio la piemontese, così come hanno sottolineato in molti sui social dopo aver visto le sue lacrime.

Ma questo non sarà l'unico colpo di scena della quinta puntata di Temptation Island in onda il 22 luglio su Canale 5: sempre su Instagram, infatti, viene riportato che si tratterà di un appuntamento a dir poco "incredibile".

Tutto ciò in attesa della sesta e ultima puntata di questa edizione, durante la quale verrà rivelato cos'è successo alle varie coppie dopo l'addio alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia.