Mancano solo due puntate alla fine di Temptation Island, durante le quali i telespettatori conosceranno l'esito dei falò di confronto delle ultime tre coppie ancora in gioco. Il quinto appuntamento andrà in onda su Canale 5 lunedì 22 luglio, in prima serata, e sancirà i momenti decisivi per i protagonisti del programma. Dopo le partenze di Arcangelo e Nunzia, Andrea e Jessica, David e Cristina, i fidanzati e le fidanzate ancora presenti nel villaggio, affronteranno i loro ultimi giorni nel resort di Santa Margherita di Pula, in compagnia dei tentatori e delle tentatrici.

Giungerà per loro anche il momento del weekend da sogno in compagnia dei single, anche se qualcuno deciderà di non partire. L'annuncio è stato dato dal settimanale Uomini e donne Magazine, che ha spiegato come le immagini dell'ultimo falò cambieranno inaspettatamente le dinamiche per una coppia.

Temptation Island anticipazioni quinta puntata: Massimo ed Elena sempre più vicini

Tutto è possibile per le ultime tre coppie che ancora non hanno concluso la loro esperienza a Temptation Island e i rumors della vigilia non escludono nulla.

Vittorio e Katia, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria si metteranno ancora alle prova nella quinta e penultima puntata del docu-reality, che Canale 5 trasmetterà il 22 luglio. Stando a quanto riportano le anticipazioni, Sabrina continuerà a essere vicina al single Giulio, mentre il fidanzato Nicola faticherà a trattenere i suoi istinti con la procace Maddalena. Anche Vittorio non riuscirà a stare lontano dalla bella Vanessa, tanto che arriverà quasi a baciarla.

Massimo, che nella scorsa puntata si è infuriato alla vista delle immagini di Ilaria e Javier, sarà spinto a trovare rifugio in Elena con la quale potrebbe persino scattare un bacio appassionato.

Qualcuno rifiuterà il weekend da sogno

Il settimanale Uomini e donne Magazine ha pubblicato ulteriori anticipazioni riguardanti la quinta e penultima puntata di Temptation Island. Assisteremo agli ultimi falò prima del weekend da sogno con i single preferiti; ma dopo avere visto delle immagini del proprio fidanzato o fidanzata, un concorrente deciderà di non partire in compagnia del single prediletto.

A quanto pare tale scelta cambierà radicalmente il percorso della coppia. Un fidanzato, invece, non riuscirà a restare lontano dalla propria single nonostante in precedenza si sia detto geloso della sua compagna. Sarà Massimo a cadere in tentazione con Elena? Una ragazza, invece, abbandonerà il falò in lacrime mentre un'altra dovrà darsi delle risposte prima della decisione finale, riflettendo se dare maggiore importanza a quello che le indica la testa o il cuore.