Mancano meno di due mesi al debutto della prima edizione Vip di Amici e la produzione del programma è al lavoro per mettere su un cast interessante e allo stesso tempo innovativo. Se sui personaggi famosi che si cimenteranno con ballo, canto e recitazione si sa ancora poco o nulla, è sulla giuria che stanno circolando alcune novità: pare che il coreografo Garrison Rochelle sarà uno dei giudici del talent.

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 4, invece, potrebbe esserci Adriana Volpe: la conduttrice, rimasta senza programmi in Rai, sarebbe pronta a passare a Mediaset con il benestare dell'amico Alfonso Signorini.

Garrison ad Amici Vip: l'indiscrezione di Vero

L'assenza di Garrison Rochelle da Amici di Maria De Filippi potrebbe finire presto: a poco più di un anno dal suo addio alla commissione del talent show (al suo posto è subentrato il coreografo statunitense Timor Steffens), si dice che l'americano potrebbe partecipare alla prima edizione Vip del format.

La rivista Vero, infatti, sostiene che il coreografo sia il candidato principale alla giuria del programma che debutterà, molto probabilmente, il prossimo 23 settembre su Canale 5; la più accreditata alla conduzione è Michelle Hunziker.

Stando alle poche informazioni che sono state date fino a oggi dagli addetti ai lavori, la trasmissione dovrebbe basarsi sul talento di alcuni personaggi famosi, che si sfideranno a colpi di canzoni, balletti e interpretazioni recitative.

Esattamente come accade da oltre 18 anni nella versione classica, anche ad Amici Vip ci sarà una giuria pronta a commentare e votare le esibizioni dei concorrenti: uno dei membri, dovrebbe essere l'amatissimo Garrison.

Per quanto riguarda il cast, si vocifera che potrebbero farne parte due donne molto chiacchierate nell'ultimo periodo: la showgirl Pamela Prati e la procuratrice sportiva Wanda Nara, che sarebbe stata avvistata a Roma dopo aver sostenuto il provino per questo programma.

GF Vip 4: i nomi dei primi possibili concorrenti

Un altro reality che animerà l'autunno di Mediaset sarà il Grande Fratello Vip. Nonostante il flop della terza edizione, la rete ha deciso di confermare il programma nella parte finale dell'anno (la prima puntata dovrebbe andare in onda a fine novembre, al termine di Amici Vip).

L'unica notizia certa che è stata data sul programma, fino a oggi, è che a condurlo sarà Alfonso Signorini. Per quanto riguarda gli inquilini famosi della Casa di Cinecittà, per il momento si rincorrono molte voci. TvBlog, ad esempio, ha elencato i nomi di 4 personaggi che avrebbero fatto il provino per il format di Canale 5: la dj e modella Fernanda Lessa, il cantante Scialpi, le soubrette Claudia Galanti e Matilde Brandi.

Altri siti d'informazione, invece, sostengono che a varcare la porta rossa potrebbero essere anche l'ex valletta Antonella Elia e la conduttrice Adriana Volpe.

Quest'ultima, rimasta senza programmi da presentare in Rai, pare sia pronta a passare alla concorrenza, mettendosi in gioco in un altro reality dopo l'esperienza fatta a Pechino Express col collega Massimiliano Cirillo.