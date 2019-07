Lunedì 8 luglio, in prime time su Canale 5, si rinnova l'appuntamento con Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, di cui verrà trasmessa la terza delle sei puntate previste. Nuovi colpi di scena stanno per accadere all'interno del villaggio sardo, e tra questi segnaliamo il ritorno della coppia composta da Nunzia e Arcangelo. In molti credevano che ormai i due si fossero detti addio definitivamente, ma così non sarà, visto che è in programma un secondo falò di confronto durante il terzo appuntamento di lunedì sera.

Temptation Island, le anticipazioni della terza puntata

Le anticipazioni riguardanti Temptation Island rivelano che Nunzia, dopo aver scritto la parola "fine" alla sua relazione con Arcangelo, tornerà nuovamente sui suoi passi per non gettare alle ortiche ben 13 anni di amore. E così sarà proprio la ragazza a chiedere a Filippo di poter rivedere nuovamente il fidanzato per parlare di nuovo con lui a distanza di qualche giorno dal primo falò.

Nunzia sosterrà di aver capito dove ha sbagliato, e quindi potrebbe essere disposta a rimettere insieme i cocci della sua storia d'amore.

Quale sarà a questo punto la reazione di Arcangelo? Ricordiamo che è stato proprio lui a sbagliare nei confronti di Nunzia, visto che si è lasciato andare (fin troppo) con una delle tentatrici del programma, dandole addirittura un bacio.

Ma nel corso della terza puntata del reality show ci saranno delle novità interessanti che riguarderanno anche la "fotonica" Katia, uno dei personaggi-cult di questa edizione. Le anticipazioni ufficiali rivelano che la ragazza assisterà ad un filmato che mostrerà Vittorio in dolce compagnia con una delle tentatrici single, che la renderà a dir poco furiosa. "Io spacco tutto", ripeterà una Katia furiosa e al tempo stesso incredula.

Massimo si lascia andare con la single Elena

Occhi puntati anche su un'altra coppia di questa edizione che dovrà affrontare un momento di crisi durante la terza puntata di Temptation Island. Gli spoiler rivelano che Ilaria si troverà a guardare le immagini del suo fidanzato Massimo in compagnia della single Elena.

Dopo aver trascorso la serata insieme, Massimo chiederà alla tentatrice di "dormire con lui", scatenando la reazione contrariata della compagna che, incredula, continuerà a ripetersi: "Cos'ha detto?".

Intanto Sabrina continuerà a trascorrere del tempo in compagnia del tentatore Giulio, e Nicola si mostrerà sempre più demotivato, affermando che la fidanzata non ha capito nulla della loro relazione.