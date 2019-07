Proseguono gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera spagnola, intitolata "Il segreto" e capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni dell'episodio numero 1991 e in onda sul piccolo schermo alle ore 15:30 fanno notare che sarà al centro delle trame la famiglia Molero. Non mancheranno gli ostacoli nella vita di Saul e Julieta nel momento in cui si avvicina il giorno del matrimonio dei due innamorati. L'Uriarte si era detta felice per aver compiuto questo passo importante nel rapporto con il fratello di Prudencio ma ci saranno ulteriori colpi di scena.

Le intenzioni di Lamberto per vendicarsi nei confronti di Julieta e Saul

Lamberto si farà accompagnare dai suoi scagnozzi all'interno dell'abitazione della nipote di Consuelo con l'intento di incutere paura nell'animo della giovane donna. Saul e Julieta (Claudia Galan) saranno costretti a lasciare l'abitazione seguendo gli ordini dei malviventi. L'Uriarte e l'Ortega vivranno attimi di paura e non sapranno in quale maniera risolvere la situazione temendo per il peggio.

Le due persone non si troveranno in solitudine in quanto sono seguiti da Carmelo (Raul Pena) e Severo (Chico Garcia) che si sono impegnati per dare un valido aiuto ai due innamorati.

Il gesto compiuto dopo essere stato arrestato dalla guardia civile

Il sindaco del paese di Puente Viejo potrà godere dell'aiuto della Guardia civile nella speranza di trarre in salvo Julieta e Saul. L'intervento dei due uomini si rivelerà necessario per dare un valido aiuto alle due persone che hanno trovato degli impedimenti capaci di complicare il loro progetto matrimoniale.

I pericoli non termineranno per le persone coinvolte in questa vicenda. Lamberto, nonostante sia stato arrestato, sarà in grado di far venire il panico colpendo il fratello di Saul. Il Molero riuscirà a sottrarre un'arma alla guardia e finirà per colpire Prudencio.

Le gravi condizioni della bambina

Le condizioni del giovane Ortega si riveleranno preoccupanti facendo vivere momenti di paura per il ragazzo. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Maria che sarà chiamata a prendere una decisione inaspettata.

La donna chiederà a Fernando di restare all'interno della villa per occuparsi della gestione degli affari. Il Mesia si dirà pronto per accettare questa richiesta della moglie di Gonzalo dopo aver fatto una promessa a Raimundo (Ramon Ibarra). Nel frattempo il dottor Alvaro si troverà alle prese con una notizia che desta la preoccupazione del medico. L'uomo controllerà le analisi e si renderà conto della gravità delle condizioni di salute della piccola Camelia.

Infine miglioreranno le cose nel rapporto tra Isaac e Antolina.