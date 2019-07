Nuovi appuntamenti in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, "Un posto al sole" ambientata nello storico palazzo Palladini. Le anticipazioni degli episodi che partono da lunedì per arrivare fino a venerdì 12 luglio fanno notare che ci saranno degli screzi tra Alberto e Roberto. Quest'ultimo deciderà di presentarsi nell'ufficio del nemico dopo aver scoperto che l'avvocato si è impegnato per ostacolare il progetto del chartering. Il dottor Ferri non accetterà il comportamento dell'amministratore delegato che ha deciso di mettersi in contatto con gli intermediari londinesi per ostacolare l'uomo.

Pubblicità

Pubblicità

L'imprenditore e il figlio si erano convinti che non c'erano problemi in seguito al viaggio di lavoro fatto nella città di Londra ma commetterà un errore di valutazione. Marina sarà stanca del clima respirato durante lo scontro tra Alberto e Ferri in quanto non avrà intenzione di continuare ad assistere a questo diverbio.

Otello decide di presentarsi al comando dei vigili

La signora Giordano (Nina Soldano) dimostrerà di avere la mente da un'altra parte in quanto non riuscirà a dimenticare l'arrivo di un uomo misterioso.

Pubblicità

L'imprenditrice si convincerà che possa essere il genitore e vorrà instaurare un rapporto con Arturo, al quale offrirà l'ospitalità. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Otello che vorrà cambiare le sue giornate dopo essersi sentito annoiato dalla monotonia. L'intento del marito di Teresa sarà di recarsi dai colleghi con la speranza di fare una visita gradita ma ci saranno dei colpi di scena inaspettati.

Diego prova a rimanere amico di Beatrice

Al comando non ci sarà la presenza di Guido, impegnato nelle vacanze estive con Mariella (Antonella Prisco) e il piccolo Lorenzo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il vigile Testa non rifletterà sulla possibilità di una reazione da parte di Cerruti e Cotugno che non sapranno in che maniera comportarsi. Nel frattempo Diego dimostrerà di non aver controllo della sua vita e prenderà una decisione priva di logica. Il ragazzo penserà di fare una scelta saggia accettando la proposta di Beatrice (Marina Crialesi) di rimanere amici.

Otello diventa una web star

L'agente assicurativo si renderà conto di aver commesso un altro errore e comprenderà quanto sia sbagliato fare delle forzature.

Otello compirà un gesto eroico che gli permetterà di aumentare la stima delle persone dopo essersi reso artefice di un'impresa con l'intento di salvare la vita di un amico. Questa situazione farà diventare il nonno di Rossella (Giorgia Gianetiempo) una web star ma tale novità avrà delle ripercussioni sull'uomo. Infine Otello comincerà ad assumere un atteggiamento scorretto agli occhi degli amici e non perderà occasione per mettere alla berlina Renato.