Era largamente ipotizzabile che il personaggio di Mia Parisi ottenesse sempre maggiore spazio all'interno della soap, del resto Ludovica Nasti è stata scelta per rappresentare Un posto al sole alla cerimonia di presentazione dei palinsesti Rai assieme ad Ilenia Lazzarin (Viola) e Maurizio Aiello (Aberto Palladini). Questo è un chiaro segno di quanto gli autori credano in questa ragazza, che sarà quindi ampiamente presente anche nella stagione 2019/2020.

Pubblicità

Pubblicità

Nei prossimi episodi, Mia si preparerà ad andare a vivere alla Terrazza assieme alla sorella Alex, come era stato preannunciato indirettamente dalla promo estiva. Le anticipazioni delle puntate di Un Posto al sole dal 29 luglio al 2 agosto raccontano che Vittorio sarà sempre più indeciso su chi scegliere tra Anita e Alex e la presenza ingombrante di Rosaria non lo aiuterà affatto.

Arriva Rosaria, la madre di Mia e Alex

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà presentata una new entry, Rosaria (Titti Nuzzolese) madre di Mia e Alex, personaggio decisamente esuberante che potrebbe fornire maggiore chiarezza sul caratterino della figlia minore.

Pubblicità

La donna risulterà molto invadente ed entrerà come un ciclone nella vita di Vittorio (Amato Alessandro D'Auria), pronta a conoscere più dettagli possibili sul fidanzato della figlia. Rosaria riuscirà subito a farsi invitare a casa del ragazzo e avrà modo di osservare Palazzo Palladini dove vive la figlia maggiore Alex (Maria Maurigi)

Mia pronta a trasferirsi alla Terrazza

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio al personaggio della piccola Mia (Ludovica Nasti).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Le anticipazioni rivelano che Rosaria prenderà una decisione importante per le sue due figlie. Successivamente, Mia e Alex si appresteranno a vivere assieme alla Terrazza. E' ipotizzabile quindi che la donna, ben impressionata da Palazzo Palladini, imponga ad Alex di tenere la sorellina con sé, il che fornirà l'espediente narrativo per poter vedere finalmente Mia in azione alla Terrazza. Dato il caratterino di Mia, si prevedono intrecci molto interessanti tra lei e gli altri condomini di Palazzo Palladini.

I dubbi di Vittorio Del Bue

Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) sarà sempre più in difficoltà nel gestire la sua complicatissima vita sentimentale, in quanto il ragazzo non saprà se scegliere Anita (Ludovica Bizzaglia) o Alex ed inizierà ad essere assalito dai sensi di colpa, inoltre l'arrivo di Mia alla Terrazza non gli faciliterà le cose. Vittorio inizierà a sentire l'esigenza di dire tutta la verità su quanto accaduto e trovare una soluzione definitiva ai suoi patimenti d'amore.