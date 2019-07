Torna lo spazio dedicato a 'Il Segreto', lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Nei nuovi episodi in programma dal 22 al 26 luglio su Canale 5, Fernando Mesia dimostrerà una cocente gelosia nei confronti di Roberto Sanchez mentre Don Berengario e Carmel Leal soccorreranno Julieta Uriarte nel bosco.

Il Segreto: Fernando geloso di Roberto

Le anticipazioni de Il Segreto, tratte dai nuovi episodi in onda da lunedì 22 a venerdì 26 luglio, rivelano che Maria presenterà Roberto a Fernando, il quale reagirà con nervosismo alla sua presenza.

Tensione che aumenterà quando Esperanza e Beltran chiameranno Sanchez con l'appellativo di 'zio'. Inoltre, Donna Francisca non prenderà affatto bene la sua presenza per via del colore scuro della pelle. Intanto Carmelo chiederà ad Alvaro di prendere il posto del dottor Zabaleta a Puente Viejo. Poco dopo, Leal sospenderà la scorta a Saul e Julieta, certi che la rappresaglia di Lamberto e Eustaquio sia terminata.

Adela ricoverata in ospedale

Matias e Marcela faranno la conoscenza del cubano, tanto da destare la gelosia del Mesia. Intanto Fernandez dirà ad Elsa di temere di innamorarsi di lei mentre Dolores scoprirà che quest'ultimo era stato coinvolto in una rissa. Adela, invece, avrà un brutto svenimento, tanto da essere trasportata in ospedale, dove i medici le diagnosticheranno una prognosi infausta. Una notizia che metterà in ginocchio il sindaco. Infine la Laguna informerà la moglie di Tiburcio che il medico era stato picchiato per salvare alcuni orfanelli malati di morbillo.

Julieta aggredita da Eustaquio e Lamberto

Gli spoiler de Il Segreto rivelano che la nuora di Gracia dipingerà Alvaro come un eroe, mettendo a tacere il suo chiacchiericcio precedente. Donna Francisca e Fernando, invece, si accorderanno per impedire a Roberto di avvicinarsi alla Castaneda mentre Julieta si inoltrerà nel fitto della boscaglia alla ricerca di frutti di bosco per preparare un dolce alla sua amica del cuore. Peccato che la ragazza si imbatta con Eustaquio e Lamberto Molero che dimostreranno subito di avere delle malvagie intenzioni nei suoi confronti.

Don Berengario e Carmelo uccidono i Molero

La Laguna apprenderà che la fidanzata del medico si era suicidata. Allo stesso tempo, Saul temerà che sia successo qualcosa alla Uriarte visto il suo terribile ritardo. I primi a rintracciare la donna saranno Don Berengario e Carmelo. Il prelato e il Leal, infatti, scopriranno che la donna era stata violentata da padre e figlio Molero. I due uomini, a questo punto, decideranno di vendicare l'onore della moglie dell'Ortega, freddandoli con alcuni colpi d'arma da fuoco.

Elsa è ricca

Elsa racconterà a Fernandez di non essere povera, visto che il padre Don Amancio le ha lasciato una grande eredità, che le permetterà di rimanere a Puente Viejo per indagare su Antolina, la sua acerrima rivale. Nel bosco, Julieta supplicherà il Leal e il prelato di non raccontare a nessuno quello che le è successo dopo aver occultato i corpi. Infine il Mesia soffrirà di gravi crisi psichiche in seguito all'arrivo di Roberto.