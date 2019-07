Gli episodi di Un posto al sole della prossima settimana ci mostreranno Diego pericolosamente fuori controllo. Nel frattempo Marina cercherà di sostenere suo padre in una dura lotta, mentre Otello sarà sempre più disperato per la lontananza di Teresina. Ci sarà spazio anche per la piccola Mia che prenderà uno schiaffo, mentre Vittorio sarà sempre più indeciso sulla sua relazione. Di seguito le anticipazioni e le trame di tutte le puntate di di Un posto al sole che andranno in onda la settimana dal 22 al 26 luglio.

Diego fuori controllo

Lunedì 22 Luglio

Raffaele sarà angosciato per il destino di Diego, dopo aver compreso che il figlio è totalmente fuori di sé e potrebbe mettere a rischio la sua vita. Vittorio sarà sempre più dubbioso sui suoi sentimenti e non saprà decidersi tra Alex e Anita. Otello soffrirà molto a causa della prolungata assenza di Teresa e si scoprirà che le motivazioni di questa separazione sono più profonde di quanto sembri.

Raffaele disperato per Diego

Martedì 23 luglio

Giulia deciderà di rientrare a Napoli, dopo aver trascorso la sua ultima giornata assieme a Denis. Marina e il suo papà saranno sempre più in sintonia e scopriranno di avere molte cose in comune, ma purtroppo le condizioni dell'uomo peggioreranno improvvisamente. Angosciato per la condizione di Diego, Raffaele troverà in Ornella il sostegno necessario per poter reagire.

Marina si prende cura del padre

Mercoledì 24 luglio

Marina sarà pronta a tutto pur di prendersi cura del suo papà, le cui condizioni di salute risulteranno sempre più gravi. Dopo essere stata da Denis, Giulia dovrà prendere una decisione molto difficile. Nel frattempo Serena e Filippo si godranno una giornata di meritato riposo in barca ed Irene avrà un baby-sitter decisamente insolito.

Ferri baby-sitter

Giovedì 25 luglio

Grazie ad un inaspettato incontro al caffè Vulcano, Vittorio avrà modo di conoscere meglio la famiglia di Alex e Mia, ma la situazione potrebbe sfuggirgli di mano.

Marina deciderà di rendere, una volta per tutte, giustizia a suo padre. Ferri avrà il suo bel da fare come baby-sitter di Irene, ma dopo qualche attimo di incertezza, nonno e nipote riusciranno a trovare una loro sintonia.

Lo schiaffo a Mia

Venerdì 26 luglio

Mia non prenderà affatto bene lo schiaffo subito e cercherà di vendicarsi di sua sorella Alex. Nel frattempo, Vittorio si troverà incastrato tra le pressioni di sua madre e la tensione nella famiglia della sua ragazza.

Marina potrà parlare col padre dopo che questi ha avuto un colloquio con l'avvocato Aldo Leone. Spiazzata dalla proposta di Filippo di volere un altro figlio, Serena le rivelerà di non sentirsi pronta per una nuova gravidanza.