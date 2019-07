Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio allo strano rapporto che si sta instaurando tra Tommaso e Serena. La Cirillo rimarrà piacevolmente sorpresa da quest'uomo che le ricorda così tanto Tommaso, tuttavia dopo averlo visto vendere droga si troverà costretta a rivalutare le sue opinioni. La donna, pur non approvando il suo comportamento, deciderà tuttavia di aiutarlo e tra i due inizierà ad instaurarsi un rapporto simile a quello che l'aveva legata al suo ex Tommaso.

Nel frattempo lei e Filippo dovranno fare i conti con un nemico senza scrupoli che cercherà di metterli spalle al muro. Di seguito le anticipazioni, relative a questa storyline, delle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 luglio.

Leonardo come Tommaso

Come anticipato dal settimanale Telepiù, nei prossimi episodi di Un posto al sole, si potrà assistere allo sviluppo dell'ambiguo rapporto tra Leonardo (Erik Tonelli) e Serena (Miriam Candurro).

La Cirillo si renderà conto di quanto Leonardo, con il suo spirito libero e ribelle, somigli a Tommaso, non solo fisicamente ma anche caratterialmente. Nessuno, a parte Tommy, fino ad ora era stata in grado di sorprenderla e allo stesso tempo farla così tanto arrabbiare come sta accadendo adesso con l'uomo. Serena, dopo essersi resa conto che Leonardo spaccia droga sulla sua barca, deciderà di coprirlo e questo farà si che i due inizino a legarsi.

Pur non approvandone i comportamenti la ragazza deciderà di aiutarlo, mentre quest'ultimo farà di tutto per guadagnarsi il suo perdono. Secondo il settimanale Telepiù, Leonardo avrebbe tutte le carte in regola per diventare una persona molto importante nella vita di Serena del resto il titolo dell'articolo a loro dedicato è: "nuovi amori".

Un nuovo nemico

Nel frattempo Alberto (Maurizio Aiello), tornato a dirigere i cantieri Palladini, dichiarerà guerra aperta a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), Filippo (Michelangelo Tommaso) e la stessa Serena, i quali, almeno inizialmente, saranno totalmente ignari del pericolo che grava su di loro.

Il principale obiettivo Alberto sarà quello di boicottare il loro progetto di noleggio di barche di lusso, per poter poi accaparrarsi l'affare. Dopo aver fatto saltare una prima grossa commessa con un cliente Londinese, Alberto proseguirà coi suoi sabotaggi a danno di Ferri e la sua famiglia.

La delusione di Serena

A rimanere più delusa di tutti sarà Serena, che aveva iniziato questa avventura, con molto entusiasmo e che non avrebbe mai immaginato che investire i suoi soldi in questo progetto sarebbe significato dover ingaggiare una guerra senza esclusione di colpi contro le imprese Palladini.