Le indiscrezioni sulla seconda edizione Vip di Temptation Island, in questi giorni sono tantissime: dopo aver saputo che potrebbe essere Alessia Marcuzzi la conduttrice del format di Canale 5, i telespettatori sono stati messi al corrente dei "no" che due amate coppie hanno detto. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, intervistati dal magazine di Uomini e donne, hanno smentito una loro eventuale partecipazione al reality, così come hanno fatto Teresa Langella e Andrea Dal Corso qualche giorno fa.

Andrea e Natalia: 'Temptation non è il posto giusto per noi'

La coppia formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, è l'unica ad essere "sopravvissuta" allo spegnimento delle telecamere di Uomini e Donne: come è noto, infatti, sia Angela Nasti che Giulia Cavaglià hanno già mollato Alessio Campoli e Manuel Galiano a meno di un mese dalla scelta.

Il magazine della trasmissione, dunque, ha intervistato i piccioncini su vari argomenti: dal sentimento che è nato tra loro ai progetti che hanno, fino ad arrivare ad una domanda che tutti i loro fan avrebbero voluto fargli.

Al giornalista che gli ha chiesto se parteciperanno o meno a Temptation Island Vip 2, l'ex tronista e la fidanzata hanno fatto sapere: "In questo momento stiamo vivendo una storia incredibile, quindi non siamo alla ricerca della prova del nove".

"Ci manca tutto lo staff e sarebbe bello tornare, ma non è il posto giusto per noi", hanno detto all'unisono i ragazzi alla rivista di gossip.

Teresa e Andrea rimandano l'avventura: 'Forse in futuro'

Un'altra coppia nata durante la scorsa stagione di Uomini e Donne, è quella formata da Teresa Langella e Andrea Dal Corso: i due, nonostante lo scetticismo di tanti, stanno ancora insieme e si dicono più innamorati che mai.

Intervistati di recente sui progetti che hanno in futuro, i fidanzatini hanno svelato di voler andare a convivere: probabilmente dopo l'estate, dunque, la tronista e il compagno inizieranno a cercare una casa dove trasferirsi.

Ai tanti curiosi che nelle ultime settimane si sono chiesti se loro faranno parte del cast della seconda edizione Vip di Temptation Island, la napoletana e il veneto hanno fatto sapere: "Dopo tutto quello che abbiamo vissuto, non abbiamo la spinta per metterci in discussione ancora".

"In futuro, non avrei paura a partecipare", ha aggiunto la ragazza lasciando intendere che l'eventualità di vedere lei e Andrea alle prese con i single nei villaggi, è tutt'altro che impossibile.

Si ricorda che la Langella e Dal Corso, ancor prima di debuttare a U&D, sono stati protagonisti della stessa edizione del reality di Canale 5: esattamente un anno fa, infatti, Teresa e il fidanzato tentavano rispettivamente Andrea e Martina (lui ha resistito al fascino della partenopea, lei ha lasciato il compagno Gianpaolo ed ha frequentato per un breve periodo il bel Dal Corso).