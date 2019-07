Nuovi colpi di scena in arrivo nelle nuove puntate di Bitter Sweet, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Deniz, infatti, si renderà protagonista di un vero colpo di testa, quando finirà per essere arrestato dopo essere rimasto coinvolto in una rissa per colpa di Nazli Piran e Ferit Aslan.

Bitter Sweet: Deniz chiude i rapporti con Alya

Le anticipazioni di Bitter Sweet, relative alle nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano su Deniz, il quale finirà in carcere in seguito ad una rissa.

Pubblicità

Pubblicità

Tutto avrà inizio quando Alya convincerà il fratello di Demet ad aprire gli occhi. La cantante, infatti, gli rivelerà che Ferit è innamorato di Nazli: una confessione che manderà su tutte le furie il musicista. Qui l'uomo accuserà Alya di essere una bugiarda, in quanto intenzionata a volerlo riconquistare. Per questo motivo, Deniz la inviterà ad uscire per sempre dalla sua esistenza ed avere un rapporto prettamente di lavoro. Tuttavia il migliore amico dell'Aslan continuerà ad affidare il lavoro alla cantante nel suo locale appena comprato, credendo che prima o poi la Piran cadrà tra le sue braccia.

Pubblicità

Il fratello di Demet offre un lavoro a Nazli

Le trame di Bitter Sweet, che i telespettatori avranno modo di vedere a breve su Canale 5, svelano che Deniz organizzerà un piano per allontanare Nazli da Ferit. Il fratello di Demet, infatti, chiederà alla Piran di lavorare nella cucina del suo ristorante. All'inizio, la cuoca si mostrerà reticente all'idea, ma poi penserà di accettare per non stare troppo vicino a Ferit dopo aver vissuto uno intenso bacio tra di loro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel frattempo la Piran parteciperà ad una cena per stare vicino a Bulut nell'abitazione dello zio. Qui Demet manderà fuori di casa il nipote per preparare il trasloco nella casa invernale insieme al compagno Hakan: Alya, invece, approfitterà di questa situazione per far aprire gli occhi all'ex fidanzato.

Deniz finisce in carcere

Alya scoprirà che Ferit tiene un foulard di Nazli sul suo comodino. La cantante, a questo punto, rovescerà un bicchiere di vino addosso a Deniz, tanto che quest'ultimo sarà costretto a salire in camera dell'Aslan per cambiarsi d'abito.

Qui il fratello di Demet sarà colpito da una ferocia gelosia dopo aver visto l'accessorio della chef. Per questo motivo comincerà a provare odio nei confronti dell'amico, che fino al quel tempo considerava come il suo migliore amico. Poco dopo il giovane abbandonerà la festa, evidentemente alterato dall'incontro ravvicinato tra l'affarista e la Piran, tanto da trovare rifugio nel suo locale. Ma ecco il colpo di scena: Deniz verrà alle mani con due prepotenti intenzionati a dare noia ad alcune clienti.

Pubblicità

L'uomo, a questo punto, sarà arrestato in seguito ad una rissa: Infine, per fortuna, il musicista riuscirà ad uscire dalla cella solo grazie al pagamento della cauzione da parte di Hakan.