Nei prossimi episodi di Un posto al sole si vedrà l'austero Roberto Ferri in una veste del tutto insolita che strapperà sicuramente più di un sorriso ai fan della soap. Mentre Serena e Filippo si godranno un po' di meritato relax, la piccola Irene avrà bisogno di qualcuno che badi a lei e per qualche motivo ignoto ad occuparsi della bambina sarà Roberto Ferri. In seguito Filippo sfrutterà il momento di intimità con Serena per farle una proposta, ma la risposta che riceverà non sarà quella che si sarebbe aspettato.

Ci sarà inoltre spazio per tornare a parlare di Otello e Teresina e dei motivi che hanno spinto la donna ad abbandonarlo. Di seguito le anticipazioni delle puntate di un posto al sole che andranno in onda dal 22 al 26 luglio, relative a queste storyline.

Un insolito babysitter

E' raro vedere Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) protagonista di siparietti comici, probabilmente l'ultima volta in cui si è visto l'uomo impegnato in una storyline dai toni leggeri è stato quando si è dovuto occupare del cagnolino Pipita con risultati decisamente esilaranti.

Nei prossimi episodi i fan di Un posto al sole avranno nuovamente la possibilità di vedere Ferri in un'insolita veste: l'uomo si troverà infatti, suo malgrado, a dover fare da babysitter alla piccola Irene (Greta Putaturo). La bambina metterà a dura prova la pazienza di nonno Ferri ed è facile aspettarsi delle situazioni molto spassose. I due però, dopo qualche tenero battibecco, riusciranno a trovare una sorta di accordo che gli permetterà di trascorrere la giornata serenamente in attesa dei genitori.

Filippo fa una proposta a Serena

Dopo avere affrontato diverse peripezie, Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) riusciranno a far partire la loro agognata attività di chartering. I due potranno finalmente godersi un po' di meritato riposo e, dopo avere affidato la piccola Irene a nonno Roberto, si appresteranno a trascorrere una rilassante gita in barca. Complice la ritrovata serenità, Filippo riterrà che sia il momento adatto per rivelare alla sua amata un desiderio che portava nel cuore da un po'.

L'uomo chiederà a Serena di avere un altro figlio: tuttavia la Cirillo, presa in contropiede dall'inaspettata proposta, deciderà di rivelargli subito la verità, al momento non se la sente di avere un altro bimbo.

La disperazione di Otello

Nei prossimi episodi di Un post al sole si vedrà Otello (Lucio Allocca) sempre più disperato a causa della lontananza di Teresina (Carmen Scivittaro), inoltre l'uomo rivelerà dei nuovi dettagli che faranno capire che la loro separazione è più profonda di quanto possa apparire.