Le anticipazioni delle puntate della soap opera Beautiful che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio annunciano che ci saranno numerosi colpi di scena per diversi protagonisti. Innanzitutto ci si concentrerà su Emma, la quale si incontrerà con Xander e lo ringrazierà per l'atteggiamento corretto assunto nei suoi confronti. Il giovane, infatti, si è dimostrato pronto a rispettare la decisione della ragazza di non velocizzare eccessivamente i tempi relativi al loro rapporto. Al termine del chiarimento, l'imprenditore si scambierà un tenero abbraccio con Emma, ma nel frattempo ripenserà alle parole di Zoe.

La moglie di Ridge piomba a casa della sorella Katie

Brooke (Katherine Kelly Lang) si deciderà a far visita a Katie per parlare con lei della faccenda relativa alla custodia esclusiva del figlio. La Logan proverà a convincere la sorella a non andare avanti nella battaglia legale intrapresa contro Bill (Don Diamont) nel tentativo di far valere i suoi diritti sul piccolo Will.

Tuttavia la moglie di Ridge non riuscirà ad ottenere alcun riscontro positivo, e subito dopo raggiungerà Spencer proprio per metterlo al corrente della situazione.

La donna, infatti, spiegherà all'editore di non essere riuscita a convincere Katie a fare un passo indietro, giacché la sorella non vuole affatto mettere da parte la causa giudiziaria contro di lui.

Justin rimprovera Spencer per il bacio scambiato con Brooke

Bill, colpito positivamente dal sosteno offertogli da Brooke, finirà per baciare la signora Forrester, rischiando così di scatenare ulteriori equivoci che potrebbero complicare ulteriormente la situazione.

La moglie di Ridge, infatti, confermerà di voler fornire il suo aiuto a Spencer e, nonostante l'ostruzionismo di Katie, continuerà ad impegnarsi per trovare una soluzione alla battaglia legale intentata per la custodia esclusiva di Will.

Justin, dopo aver appreso del bacio tra Bill e Brooke, raggiungerà l'editore e lo metterà in guardia, dicendogli che potrebbe ritrovarsi nei guai qualora la Logan dovesse rivelare quanto accaduto tra di loro a Katie o Ridge.

Il momento di felicità di Thorne e Katie durante la festa di fidanzamento

Ci sarà un momento di felicità durante le puntate di Beautiful in onda dal 15 al 19 luglio, quando la relazione tra Thorne e Katie diventerà ufficiale. Tuttavia, l'unica persona che si dimostrerà piuttosto contrariata sarà Brooke, la quale avrà il sospetto che la sorella abbia deciso di iniziare una relazione con l'attuale compagno non perché ne è realmente innamorata, ma per avere una famiglia stabile che le consenta di avere sempre con sé Will.

La neo-coppia, intanto, durante la festa di fidanzamento comunicherà anche di voler convolare a nozze al più presto.