Negli episodi di Un posto al sole della prossima settimana, verrà dato ampio spazio alla storyline di Diego: l'uomo sarà sempre più ossessionato da Beatrice, al punto che potrebbe commettere un gesto insano. Nel frattempo, Raffaele, resosi conto che il figlio maggiore non si fa più sentire, sarà sempre più preoccupato per la sua sorte. Marina farà una terribile scoperta sul conto di Arturo, mentre Ferri, Serena e Filippo potranno finalmente far partire la loro attività.

Diego vicino a un gesto insano

Lunedì 15 luglio

Patrizio rientrerà a Napoli inaspettatamente e sosterrà di avere ormai terminato il suo stage. Beatrice avviserà lo studio di aver ricevuto un'ottima offerta di lavoro e di essere molto propensa ad accettarla. Diego, oramai totalmente privo di controllo, sembrerà vicino a commettere un folle gesto. Filippo intraprenderà un nuovo viaggio di lavoro, anche se sarà consapevole che il suo impegno negli affari potrebbe compromettere il suo rapporto con Serena.

L'uomo però si impegnerà a dare più importanza alla sua vita sentimentale che al lavoro. Otello, ebbro della popolarità datagli dal web, inizierà ad allontanarsi dalle persone che gli vogliono realmente bene.

La disperazione di Marina

Martedì 16 luglio

Marina cercherà di conoscere meglio l'uomo misterioso ma, proprio quando inizierà ad instaurare un legame con quest'ultimo verrà a conoscenza di un'inaspettata notizia che la getterà nello sconforto più totale.

Patrizio sarà alquanto infastidito dalla latitanza di Diego. Beatrice sembrerà pronta a prendere una decisione determinante. Serena, Filippo e Ferri dovranno affrontare nuovi ostacoli, ma quando tutto sembrerà perduto si paleserà una soluzione per i loro problemi.

La malattia di Arturo

Mercoledì 17 luglio

Marina scoprirà che Arturo è gravemente malato ma che non intende curarsi per sconfiggere il tumore che lo affligge. Nel frattempo Patrizio riceverà un'allettante offerta di lavoro come chef sullo yacht della società di chartering. Giulia deciderà di partire per qualche giorno per raggiungere Denis, mentre Mirko avrà bisogno della sua presenza a Napoli.

Patrizio accetta il nuovo lavoro

Giovedì 18 luglio

Giulia si recherà da Denis ma durante a sua permanenza accadrà un evento sorprendente e spiacevole che stravolgerà tutti i suoi piani. Patrizio cederà dinanzi alle lusinghe di Filippo e Serena e accetterà l'impiego come cuoco di bordo: occorrerà però il benestare di Roberto Ferri.

Raffaele preoccupato per Diego

Venerdì 19 luglio

Roberto, Filippo e Serena potranno ufficialmente far partire la loro attività di chartering e nella loro nuova avventura si unirà anche Patrizio, sempre più entusiasta del nuovo impiego.

Dinanzi al silenzio di Diego, Raffaele sarà sempre più preoccupato: il fatto che il figlio non si faccia sentire lo getterà nello sconforto e nell'angoscia.