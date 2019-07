Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti si sono lasciati. I due coniugi attraverso un comunicato hanno confermato le voci dei rumors in merito ad una presunta crisi. Nella nota diffusa dall'Ansa i due hanno dichiarato di essere rimasti in buoni rapporti, ma l'amore di un tempo è ormai sfumato: "Sono stati dieci anni meravigliosi".

L'addio della coppia è stata accolto dai fan come un fulmine a ciel sereno. Eros e Marica si erano conosciuti nel lontano 2009 ma erano convolati a nozze solamente nel 2014.

Dall'unione dei due sono nati Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Stando alle indiscrezioni i motivi che hanno portato la coppia alla rottura, sarebbero da attribuire ai vari impegni lavorativi di entrambi.

In queste ore a lanciare un'ipotesi inedita sull'addio fra il cantante e la modella ci ha pensato Alberto Dandolo. Il giornalista ha rivelato, sul settimanale Oggi, che oltre alla lontananza, la coppia è scoppiata per via di un terzo incomodo.

Marica Pellegrinelli avrebbe perso la testa per Charley Vezza. L'imprenditore è molto diverso fisicamente da Ramazzotti, ma condividerebbe con il cantante l'animo artistico.

Al momento le voci dei pettegolezzi rimangono tali, poiché la modella bresciana ha preferito non replicare. Se la frattura all'interno della coppia fosse avvenuta per un tradimento da parte di Marica, i due difficilmente sarebbero rimasti in buoni rapporti.

Starà ai due diretti interessati confermare o smentire le voci dello scoop di Dandolo. Intanto la Pellegrinelli è già finita nel mirino degli haters che le hanno rivolto epiteti di tutti i colori.

Marica insultata sui social

Marica Pellegrinelli non ha mai risposto agli insulti di alcuni haters. Da quando è arrivata la notizia sulla rottura con Eros Ramazzotti, alcuni utenti hanno accusato la modella di aver usato l'immagine del cantante per arrivare al successo.

Altri, invece, hanno utilizzato degli epiteti impronunciabili. Alle numerose frecciatine, Marica ha cercato di calmare gli animi con un post mentre era in giro per lavoro: "Quante cicale". A difendere la donna ci ha pensato direttamente Ramazzotti: "Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica. Lei è una bravissima mamma, una bravissima donna, non è un'arrampicatrice sociale come qualcuno l'ha descritta".

Più volte il cantante ha riservato delle parole al miele nei confronti della Pellegrinelli, tanto che in passato dichiarò: "Mia moglie mi ha salvato da me stesso". Il fallimento del secondo matrimonio per Eros è stata una grande batosta ma l'artista ha potuto contare sul sostegno dei suoi colleghi, su quello della figlia e anche su quello della ex moglie Michelle Hunziker.