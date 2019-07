Proseguirà per tutta l'estate l'appuntamento in prima visione assoluta su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, un vero e proprio pilastro della programmazione della terza rete. Tanti i colpi di scena che vedremo nel corso di questi nuovi appuntamenti che si preannunciano decisamente entusiasmanti per tutto il pubblico. In particolar modo vi segnaliamo che durante le puntate estive della soap, in onda dall'8 luglio in poi, assisteremo al ritorno del perfido Alberto, pronto a riprendersi in mano il suo potere.

Spoiler di Un posto al sole, puntate 8-12 luglio: il ritorno del perfido Alberto

Il ritorno di Alberto, infatti, non passerà affatto inosservato e vedremo che continuerà a mettere in difficoltà la famiglia Ferri.

Il suo principale obiettivo sarà quello di boicottare il progetto di noleggio di barche di lusso che è stato fortemente voluto da parte di Filippo e Roberto. E con la sua abilità, vedremo che riuscirà a far saltare degli accordi importanti con dei clienti molto ricchi, mettendo così in seria difficoltà la famiglia Ferri.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in onda dall'8 al 12 luglio in tv, inoltre, rivelano che Vittorio proporrà ad Alex di staccare un po' la spina e di partire per qualche giorno insieme, così da potersi prendere un momento di relax tutto per loro.

Eppure, nonostante tutto, vedremo che il ragazzo continuerà a pensare ad Anita e a quel bacio che si sono scambiati e che non l'ha lasciato indifferente. E alla fine Vittorio cederà nuovamente al fascino della sua ex fidanzata.

Intanto Otello continua ad essere molto annoiato dalla sua nuova vita da pensionato che non lo rende affatto felice. Per questo motivo deciderà di andare a trovare i suoi vecchi colleghi. Peccato, però, che la sua presenza fin troppo ingombrante non sarà per niente gradita a Cerruti e Cotugno, i quali si mostreranno insofferenti di fronte a questa 'visita di cortesia'.

L'addio tra Franco e Ciro, Raffaele preoccupato per la salute di suo figlio Diego

Gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole in onda fino al 12 luglio su Rai 3, inoltre, rivelano che Franco darà il suo addio a Ciro e in questo modo riuscirà a superare le recenti tensioni che ci sono state con il ragazzo e che li hanno portati ad avere un rapporto decisamente molto spinoso. Raffaele, invece, continua ad essere molto preoccupato per le sorti di salute di suo figlio Diego.

Chi non potrà seguire tutte le puntate di Un posto al sole in onda la prossima settimana in tv, potrà pur sempre rivederle in replica streaming online accedendo al sito web ''RaiPlay.it'' e cliccando sull'apposita sezione dedicata alla soap opera di Rai 3.