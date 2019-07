Rocco Fredella dopo aver abbandonato gli studi di Uomini e donne ha trovato l’amore. L’ex cavaliere è sempre più innamorato, tanto da essere pronto a sposare la sua Doriana.

Rocco è uno dei personaggi più amati del dating di Canale 5. L’ex cavaliere è diventato celebre per aver corteggiato Gemma Galgani. Purtroppo o per fortuna l’uomo ha trovato l’amore soltanto lontano dai riflettori.

In una recente intervista su Uomini e Donne Magazine, Fredella ha fatto delle dichiarazioni molto importanti: “Ho intenzione di sposare Doriana”.

L’uomo poi ha aggiunto: “Ho avviato le pratiche del divorzio, per affrontare con più serenità le nozze.”

L’ex cavaliere del Trono Over ha rivelato di aver conosciuto Doriana ad una sfilata, organizzata dal suo manager. Fin da subito i due hanno mostrato di avere un certo feeling, tanto che la donna ha detto: “Ti sposerei anche subito”. Fredella da quando ha iniziato una liaison con la giovane, si sente un uomo migliore. Se oggi è riuscito a ritrovare il sorriso, l’amore ed il lato più giocherellone è solo grazie a Doriana.

La coppia però non è rimasta esente dalle critiche di alcuni telespettatori. L’accusa mossa nei confronti dell'ex cavaliere, era quella di aver preso in giro la redazione. A questi pettegolezzi Rocco Fredella ha saputo rispondere con la tranquillità, che da sempre lo contraddistingue: “Chi mi conosce sa che sono un uomo di pancia”. L’ex cavaliere ha sempre smentito di essere fidanzato con Doriana mentre corteggiava Gemma. Infine, durante l’intervista Rocco ha confessato di voler presentare la sua donna negli studi Mediaset.

Fredella contro Gemma: 'Mi ha deluso'

Durante l’intervista al magazine di Uomini e Donne, Rocco Fredella ha avuto modo di parlare anche di Gemma Galgani. L’ex cavaliere nonostante abbia ritrovato il sorriso con Doriana, sembra non dimenticare affatto il modo in cui è stato trattato dalla dama. Fredella anche se è stato più volte rifiutato da Gemma, fino alla fine ha corteggiato la Galgani. Per chi se lo fosse dimenticato, addirittura Rocco ha ricevuto un bel ‘no’ al castello.

Sulla Galgani, Rocco ha riservato delle parole piuttosto dure: “Mi ha deluso come persona e non la perdonerò mai”. La colpa di Gemma sarebbe quella di non aver battuto ciglio, quando Rocco è scappato dagli studi Elios in lacrime. Al momento la dama ha preferito rispondere col silenzio alle nuove dichiarazioni del suo ex corteggiatore ma non si esclude la replica. Riguardo Gemma, sulla sua vita sentimentale non sappiamo nulla. Dal punto di vista lavorativo invece, risulta essere impegnatissima.

La dama infatti, presto inizierà un lavoro al fianco di Giulia De Lellis per Witty Tv.