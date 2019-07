L'ex tronista torinese Giulia Cavaglia e l'ex corteggiatore Manuel Galiano non sono più una coppia e questo è un dato di fatto ormai assodato, visto e considerato che i due ragazzi hanno deciso di dividere le loro strade senza dare ai fan troppe spiegazioni. In particolare, Manuel non sembrerebbe troppo rattristato e avrebbe subito deciso di voltare pagina e dimenticare Giulia. Ma anche quest'ultima ha deciso di prenderla nel migliore dei modi questa rottura e subito ha deciso di reagire, mostrandosi sempre sorridente su Instagram.

Inoltre la ragazza, anche se non si aspettava che la sua storia finisse così presto, ha comunque evitato di dover fare i conti dopo un matrimonio che magari sarebbe andato in frantumi. Inoltre, la Cavaglia non ha perso la voglia di innamorarsi e magari spera che Maria De Filippi possa dargli un'altra possibilità all'interno del suo people show.

Sicuramente non vedremo Manuel sul trono dell'edizione di settembre 2019, visto che ha ricevuto numerosissime critiche perchè sono in tanti a pensare che il ragazzo abbia tradito Giulia.

Ovviamente, però, non ci sono le prove di questo tradimento e quindi Galiano, nonostante le critiche, riparte da se stesso e in una storia su Instagram scrive: "Stesso posto, stesso zaino, stesso treno. Roma sto arrivando". E' possibile che ci siano altri progetti in vista per il ragazzo, dopo la rottura in tempi record con la sua ex fidanzata. Staremo a vedere, di sicuro l'ex corteggiatore aggiornerà i suoi fan, tramite i suoi profili social.

U&D: sul web ci sono pettegolezzi su Giulia Cavaglia e Giulio Raselli

Intanto sul web si fanno sempre più insistenti i pettegolezzi secondo i quali l'ex tronista torinese si sarebbe rivista con l'altro suo ex corteggiatore di Uomini e Donne per approfondire la conoscenza.

Però Giulia è voluta subito intervenire per spegnere sul nascere questo Gossip e lo ha fatto tramite una storia su Instagram, queste le sue parole: "Ragazzi voglio svelarvi un segreto, però deve rimanere tra di noi. Quella che avete visto non era la macchina di Giulio, quindi cerchiamo un pò tutti di mantenere la calma". Poi ha continuato: "Se ho qualcosa da dire sulla mia vita sentimentale, state sicuri che sarete i primi a saperlo. Vi ribadisco che non era la sua auto, anche lo stesso Giulio ieri ha smentito".

Infatti, anche Raselli nella giornata di ieri ha smentito questa fake news tramite un video su Instagram: "Io non voglio fare il filosofo, però c'è una cosa che vorrei dire, non siate mai la seconda scelta di qualcuno". Dunque, senza girarci troppo intorno questa sembrerebbe a tutti gli effetti una chiara smentita sulla notizia e sul fatto che Giulio non abbia ancora digerito di non essere stato scelto dall'ex tronista piemontese.