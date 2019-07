Le puntate di Un posto al sole della prossima settimana ci mostreranno il tracollo di Diego, l'uomo proverà a considerare Beatrice solo un'amica, ma fallirà miseramente nel suo intento. Nel frattempo Marina deciderà di invitare Arturo a stare nella sua villa, per stabilire un contatto con l'anziano uomo. Inoltre ricomparirà Ciro, che avrà la possibilità di confrontarsi con Franco. Di seguito le anticipazioni e le trame di tutti gli episodi di un posto al sole che andranno in onda la settimana dall'8 al 12 luglio.

Il ritorno di Ciro

Lunedì 8 Luglio

Alberto Palladini sarà determinato a rovinare il progetto di Roberto e Filippo. In seguito Franco si appresterà a ritornare in palestra dove potrebbe ritrovare Ciro che, a quanto pare, avrà delle novità per lui. Assunta avrà la possibilità di conoscere Alex, ma tale incontro metterà Vittorio in difficoltà.

La rivincita di Alberto

Martedì 9 luglio

Vittorio proporrà ad Alex di partire assieme per sfuggire alle ingerenze della madre Assunta, ma il ragazzo non riuscirà a levarsi dalla mente Anita.

Nel frattempo Ferri e Filippo, soddisfatti del loro incontro di lavoro con l'intermediario di Londra, non immagineranno minimamente che Alberto abbia successivamente agganciato l'uomo per soffiare l'affare a loro due. In seguito Franco e Ciro avranno modo di chiarirsi e dirsi serenamente addio, gettandosi alle spalle le passate incomprensioni.

Marina trova l'uomo misterioso

Mercoledì 10 luglio

Un operatore della mensa dei poveri contatterà Marina fornendole delle notizie sull'uomo misterioso che sta cercando.

Vittorio proverà dei forti sensi di colpa per quanto accaduto con Anita e capirà che è giunto il momento di decidere con quale ragazza stare. Otello deciderà di passare al comando dei vigli per salutare i suoi colleghi, ma Cerruti e Cotugno potrebbero non reagire benissimo alla presenza invadente dell'ex vigile Testa.

Diego prova a dimenticare

Giovedì 11 luglio

Diego proverà a stabilire un rapporto di semplice amicizia con Beatrice, ma il suo tentativo sarà solo una forzatura.

Raffaele capirà quanto sta accadendo e prenderà una decisione del tutto inaspettata. Marina incontrerà il misterioso senzatetto che la spiava nella sua villa. Otello diventerà una star del web salvando, per puro caso, la vita a un suo buon amico.

Filippo fa una proposta a Leonardo

Venerdì 12 luglio

Sotto consiglio di Raffaele, Beatrice deciderà di allontanarsi per un po' da Diego, ma quest'ultimo non prenderà affatto bene questa scelta e non demorderà.

Nel frattempo anche Aldo tornerà alla carica con la donna. Marina deciderà di invitare Arturo a stare in villa con lei per poter stabilire un contatto con l'uomo. Otello, diventato una star del web, si attirerà le inimicizie di Renato che non sarà felice di essere stato definito dal suo amico “un vecchio malridotto”.