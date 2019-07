Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio ai personaggi di Marina e Arturo, il misterioso uomo che lei crede essere suo padre. La Giordano, deciderà di invitare l'uomo a stare da lei per poterlo conoscere meglio, ma purtroppo la donna farà una scoperta drammatica sul suo conto. Nel frattempo Roberto, Filippo e Serena dovranno affrontare diversi ostacoli per poter avviare la loro attività di chartering, primo fra tutti: Alberto Palladini, che sarà intenzionato a vederli fallire. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda fino al 19 luglio, relative a queste due drammatiche storyline.

Marina si lega ad Arturo

Convinta che il misterioso senzatetto sia suo padre, Marina (Nina Soldano) inizierà ad indagare per ritrovare l'uomo e, dopo una breve ricerca, sembrerà averlo individuato in una mensa dei poveri. La donna deciderà di accogliere Arturo (Massimiliano Iacolucci) in casa propria, ma l'uomo - almeno inizialmente - sembrerà restio ad accettare il suo aiuto. Marina si affezionerà molto a questo misterioso personaggio e inizierà ad immaginare come sarebbe vivere assieme come una vera famiglia, ma purtroppo dopo breve tempo la donna dovrà fare i conti con una terribile notizia che la getterà nello sconforto più totale.

Arturo è gravemente malato

Marina comincerà a legarsi moltissimo ad Arturo ed inizierà a sognare un futuro assieme a lui, ma presto i suoi desideri verranno infranti e dovrà fare i conti con la triste realtà. La Giordano verrà a conoscenza di un terribile segreto che nasconde Arturo: l'uomo è gravemente malato, ma nonostante questo non vuole affrontare la terapia per provare a sconfiggere il tumore che lo affligge.

Problemi per Serena e Filippo

Quella che inizialmente era partita come una tranquilla impresa a conduzione familiare si tramuterà presto in un incubo per Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), Filippo e Serena.

I tre dovranno fare i conti con un agguerritissimo Alberto Palladini (Maurizio Aiello), pronto a tutto pur di rovinare il loro progetto per poi appropriarsene. Come se non bastasse, i continui intoppi sul lavoro innescheranno una profonda crisi tra Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro). Nonostante l'incessante susseguirsi di problemi all'improvviso apparirà un'insperata soluzione che potrebbe essere quella definitiva. Non viene chiarito quale possa essere questo deus ex machina in grado di risollevare le sorti dell'intera vicenda, ma ciò che è certo è che i tre riusciranno alla fine a dare il via ufficiale alla loro nuova attività imprenditoriale.